Insultan a Ricardo Arjona en el tráfico de La Antigua Guatemala

Un automovilista insultó a Ricardo Arjona mientras él recorría las calles de Antigua Guatemala en auto.
Arjona se grabó manejando en la Ciudad Colonial y su acompañante lo iba grabando cuando alguien lo insultó por pasarse un alto.
El cantautor se dirigía a su primer ensayo con sus músicos, quienes ya llevan tiempo preparándose, y de manera divertida él hizo una maniobra que le valió una "mentada de madre".
"¿Hacia dónde voy?, ¿por aquí?, perdón", dijo al automovilista.
"Ese señor que iba ahí mi hizo la primera mentada de madre que me dan en Antigua, Guatemala, ¡fue porque yo me metí mal", ¿y aquí qué hago?", explicó entre risas.
"Me acabo de ganar la primer mentada de madre de un paisano, ¡muy bien!, me lo merecía, ¡no lo vuelvo a hacer!", dijo.
