Ricardo Arjona sorprende al aparecer en diamante de béisbol de los Mets de NY

Como buen fan de los deportes, Ricardo Arjona visitó el estadio de los Mets en Nueva York y compartió su aventura.

El guatemalteco recorrió el diamante y otras áreas como buen fan de esta disciplina. "Cuando los Mets de NY te invitan a su estadio y te dejan conocer la grandeza del lugar, la historia que lo cobija y a Teresita, una belleza que trabaja por aquí. Gracias a toda la gente por las atenciones y a Teresita por el dueto fantástico. Cosas que pasan", escribió acerca de su experiencia.

"Entre todas las cosas que hice en mi vida también jugué beisbol, están pasando cosas muy interesantes en NY", dijo.

Teresita, una empleada del lugar le pidió al guatemalteco que interpretara "Fuiste tú" junto a ella, mientras caminaban ella le contó que lleva toda la vida trabajando en el imponente santuario deportivo.

Durante el encuentro el guatemalteco la invitó cara a cara para asistir a su concierto en el Madison Square Garden.

