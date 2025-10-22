Ricardo Castillo Sinibaldi es reconocido como el líder con mayor reputación del país

El empresario guatemalteco ha dejado huella al convertirse en el líder con mejor reputación en Guatemala.
OTRAS NOTICAS: Dior abre las puertas de su universo en Guatemala
El martes 21 de octubre llevó a cabo la 3a. edición del Ranking Merco Líderes Guatemala, el cual reconoce a los líderes con mayor reputación en el país.
En esta ocasión, Ricardo Castillo Sinibalid fue reconocido dentro del ranking, alcanzando el máximo reconocimiento entre los 100 líderes y marcando así su primera participación en este prestigioso ranking.
Este reconocimiento resalta el liderazgo ético, la visión estratégica y el compromiso con el desarrollo que Castillo ha manifestado durante más de 50 años como presidente de la Junta Directiva del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra).
Su inclusión en este importante listado refleja la confianza que inspira entre colaboradores, aliados y toda la comunidad empresarial.
Juan José Gutiérrez (segunda posición) y José Raúl González (tercera posición) también lideraron el ranking.
Los otros empresarios destacados dentro del top diez fueron:
- Juan Luis Bosch, cuarta posición
- Álvaro Cofiño, quinta posición
- Luis Lara Grojec, sexta posición
- Guillermo Castillo, séptima posición
- Enrique Crespo, octava posición
- José Miguel Torrebiarte, novena posición
- Luis von Ahn, décima posición
Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) es un referente internacional en la medición de reputación desde el año 2000, consolidándose como uno de los monitores más respetados de Latinoamérica.