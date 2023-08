"Me veo en otra relación": Ricky Martin habla por primera vez desde su separación

-

El cantante Ricky Martin rompió el silenció sobre su divorcio con Jwan Yosef.

El cantante Ricky Martin habló en el canal Telemundo Puerto Rico sobre su separación con Jwan Yosef.

"Jwan y yo siempre seremos familia. Tenemos dos hijos que vamos a criar juntos y esto no es de ahora. Nosotros hemos estado planificando esta situación desde hace mucho tiempo, esto es pre-pandémico", recoge People en Español.

"Nos miramos a los ojos y sonreímos, y nos abrazamos y pasamos por las altas y las bajas, y lloramos juntos y nos reímos juntos", explicó el Martin, además de afirmar que "estaban mejor que nunca".

Explica que cuando la información se hizo pública, la ahora expareja ya había pasado por un duro proceso de luto. "Estábamos firmes de que esto era lo que tenía que pasar por su bien, por mi bien y por nuestros hijos."

La reacción de sus hijos

El artista explicó que para él lo más importante en una relación es la comunicación. "Insisto, la comunicación es lo más importante, primero que nada mis hijos nunca vieron una pelea entre Jwan y yo, nosotros resolvíamos las diferencias con una buena plática en nuestra habitación", recoge El Clarín.

Cuenta que cuando sus hijos se enteraron de esta noticia, su primera reacción fue bastante madura. "Cuando les dijimos fue: ¿Papá tú estás bien? ¿Estás feliz? ¿Esta es la decisión? No lo hagas por nosotros, nosotros estamos bien"

Futuro amoroso

Martin hizo una broma sobre sobre lo bien que se manejo el proceso, tanto que su expareja y él "deberían escribir un libro sobre cómo divorciarse".

Al finalizar su entrevista el cantante explicó que no le cerraba la puerta al amor. "Yo la voy a pasar bien, yo la quiero pasar bien, vamos con calma pero yo sí me veo en otra relación. No estoy hablando en un futuro cercano, pero a mí me encanta estar enamorado. A mí me gusta estar en pareja, me gusta levantarme por la mañana, el beso matutino, el desayuno, la risa, la complicidad", esas son las palabras que recoge ABC.