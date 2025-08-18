Ricky Martin recibirá el premio Ícono Latino en los MTV VMA

- Ricky Martin recordará sus icónicos éxitos en una presentación especial. PODRÍA INTERESARTE: ¡En Antigua! Así fue captado Ricky Martin por una guatemalteca (video) El cantante puertorriqueño volverá a hacer historia en la televisión al ser el primer artista en recibir el Premio Ícono Latino en la gala anual de los MTV Video Music Awards (VMA). El puertorriqueño hará historia como el primer artista en recibir este galardón. (Foto: X) Ricky Martin volverá al escenario para cantar y recibir un galardón, 26 años después de convertirse en el primer hombre latino en ganar el premio al mejor video pop y de obtener la mayor cantidad de premios de la noche, ENTÉRATE: "Me hace muy bien Guatemala", el mensaje de Ricky Martin en su Concierto Sinfónico Veintiséis años después, Ricky regresa triunfal al escenario de los VMA. (Foto: X) Ricky conquistó los MTV VMA de 1999 con el hit Livin' la vida loca, llevándose a casa 5 reconocimientos por parte de la ceremonia. El ritmo latinoamericano conquistará el evento una vez más y se transmitirá en vivo desde el UBS Arena de Nueva York por CBS y Pluto TV el 7 de septiembre próximo. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Video Music Awards (@vmas)