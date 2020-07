La pandemia causada por el coronavirus tiene a muchos padres de familia preocupados por la salud de sus hijos, pues nadie es inmune al virus.

Los niños en edad escolar pueden dar positivo al Covid-19 y enfermarse de gravedad, afirman los expertos de la salud.

Asimismo, los pequeños son vectores de enfermedades y no se sabe con precisión cuán efectivos son para transmitir el virus, lo que también intriga preocupa a muchos padres y médicos.

Pese a que los niños no se enferman tanto a causa del nuevo coronavirus, como los adultos, sí pueden llegar a enfermarse de gravedad. Por ello, no debes pensar que son inmunes o que no pasa nada si llegaran a contagiarse.

“No debemos ser complacientes y pensar que si un niño contrae coronavirus todo estará bien. Lo más probable es que todo esté bien, pero simplemente no lo sabemos. Esto es particularmente cierto para los niños que tienen afecciones subyacentes, como obesidad o enfermedad pulmonar “, dijo Elizabeth Cohen, corresponsal médica senior de CNN.

Estos pueden los síntomas

La variedad de síntomas que se podrían presentar en los niños hace que sea muy difícil identificar una secuencia o una sintomatología común.

Muchos de los niños que han dado positivo tienen sus anticuerpos, pero no necesariamente han presentado síntomas típicos de coronavirus, como la dificultad respiratoria.

Sus síntomas han incluido una temperatura alta junto con una erupción cutánea, inflamación de las glándulas del cuello, manos y pies, labios secos y agrietados y enrojecimiento en ambos ojos.

De hecho, el coronavirus causa una amplia variedad de síntomas en los niños, según un estudio publicado en una revista de la Academia Estadounidense de Pediatría.

La doctora Rabia Agha y sus colegas del Hospital General de Niños Maimonides en Brooklyn, estudiaron a 22 niños con coronavirus. Descubrieron que la mayoría no tenía síntomas clásicos. Quince pacientes tenían fiebre y nueve tenían síntomas respiratorios. Dos tuvieron convulsiones y dos fueron completamente asintomáticos.

Investigación limitada

Han pasado aproximadamente seis meses desde que el coronavirus apareció, y los expertos en salud siguen batallando para descubrir qué se esconde tras este mortal virus. Y si bien se han realizado numerosas pruebas para obtener más información sobre el patógeno, no muchas se han centrado en casos pediátricos.

A diferencia de la gripe, en la que siempre se ha demostrado que las escuelas y los niños son los principales instrumentos de transmisión en las comunidades, no se sabe mucho acerca el coronavirus.