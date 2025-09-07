Rigoberta Menchú se reúne con personalidades en México

La guatemalteca y Premio Nobel de la Paz compartió su experiencia en redes sociales.
Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, participó en una velada ofrecida por el empresario mexicano Carlos Slim Helú en el Museo Soumaya, México, en el marco del evento México Siglo XXI.
Durante la actividad, la guatemalteca tuvo la oportunidad de compartir con grandes estrellas internacionales como el actor Kevin Costner y la tenista Serena Williams, entre otras personalidades.
¿Quién es Carlos Slim?
De acuerdo con el listado de Forbes, el ingeniero Carlos Slim Helú se sitúa en el lugar 19 del listado de los multimillonarios, con una fortuna aproximada de 77 billones de dólares.
Su familia posee el control de América Móvil, la compañía más grande de telecomunicaciones en América Latina.
Tiene acciones y participación en empresas de construcciones, bienes raíces, minería así como distribución de bienes.
Los Slim son propietarios en un 76% del Grupo Carso, uno de los conglomerados más grande de Latinoamérica.
En 2010, el magnate se convirtió en el mexicano más rico del mundo.