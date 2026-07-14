Rigoberta Menchú recibe nombramiento especial en la Embajada de México en Guatemala

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La guatemalteca Rigoberta Menchú recibió un nombramiento especial por parte de la Embajada de México por su labor como constructora de la educación y cultura de la paz.

La Premio Nobel de la Paz 1992 fue designada por el gobierno de México como la Alta Consejera para los Derechos de las Mujeres y los Pueblos Indígenas en la Política Exterior de México, una forma de reconocer su trayectoria en la lucha por un presente más justo desde la interculturalidad.

La Premio Nobel de la Paz fue designada recientemente por el gobierno de México como la Alta Consejera para los Derechos de las Mujeres y los Pueblos Indígenas en la Política Exterior de México, (Foto: Embajada de México)

Este reconocimiento fue realizado en un evento presidido por la embajadora Luz Elena Baños Rivas, en nombre del gobierno de México en el auditorio "Luis Cardoza y Aragón" del Instituto Cultural de México. La líder y activista maya quiché ha abogado por los derechos de los pueblos originarios.

Durante la reunión destacó la diversidad de México como un país con 70 pueblos indígenas y un pueblo afromexicano, pluricultural, multiétnico y plurilingüe, además de la diversidad cultural en Guatemala.

Foto: Embajada de México en Guatemala.

La labor de unidad de Rigoberta Menchú en México

La ceremonia se realizó este 13 de julio, con la participación del ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez; los ministros de Cultura y Deportes, Luis Méndez, y Educación, Anabella Giracca; el representante de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alberto Carrera Portugal; el coordinador residente de las Naciones Unidas en Guatemala, Miguel Barreto, y la directora en la Unidad de Proyección para la Diplomacia, Política Exterior y Organización Interinstitucional, de la cancillería mexicana, Margarita Cortés Cid.

¿Quién es Rigoberta Menchú?

Rigoberta Menchú Tum nació en Uspantán, Quiché y es una líder y activista guatemalteca, nacionalizada mexicana, defensora de los derechos humanos, embajadora de los pueblos indígenas del mundo de la UNESCO y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992 y del Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1998.

Ha estado al frente en diversas luchas sociales en el ámbito nacional e internacional. Su familia fue asesinada durante el conflicto armado interno en Guatemala, a partir de ello ha luchado por la paz.