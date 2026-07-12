Kerry Mann come chicharrones junto al presidente Bernardo Arévalo

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El generador de contenido Kerry Mann probó los tradicionales chicharrones guatemaltecos en compañía del presidente Bernardo Arévalo.

El estadounidense conocido por probar los platillos guatemaltecos en su país y luego calificarlos, se encuentra de visita y una de sus últimas paradas fue el Centro Histórico.

La personalidad estadounidense disfruta del país. (Foto: Inguat)

Bernardo Arévalo lo recibió y juntos caminaron por las calles de la zona 1 con un plato de las tradicionales cortezas hechas con piel de cerdo, que ya son un antojo guatemalteco. No puede faltar el limón y las cebollitas asadas.

Foto: Inguat.

El sábado 11 de julio el influencer de comida se reunió con los seguidores en el Mercado de Artesanías ubicado en la zona 13.

Durante la experiencia agradeció todo el cariño que ha recibido afirmando que guardó un lugar en su corazón para el país.

También afirmó que definitivamente no será la última vez que esté de visita, comentario que fue apoyado con muchos "likes".

A través de las redes se mostró el momento que Kerry tuvo con Bernardo.

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¿Quién es Kerry Mann?

Es un creador de contenido especializado en probar comida, principalmente de Guatemala y otros lugares de Centroamérica y México, también es conocido por disfrutar de chucherías de distintos países de Latinoamérica. Su lema más conocido es: "10 de 10" (ten out of ten).

El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) y su director, Harris Whitbeck, hicieron una invitación a Mann para visitar Guatemala, por eso se encuentra en el país.

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Foto: Inguat.

Foto: Inguat.