¡Crimen al salir de estudiar! Pelea entre adolescentes deja a un joven fallecido

Alejandro Santiago y Santiago, de 18 años, fue detenido por agentes de la comisaría 21 de la Policía Nacional Civil (PNC) en el caserío San Francisco, Comapa, Jutiapa, señalado de apuñalar a un adolescente de 17 años.

El capturado provocó heridas con arma blanca a su víctima. (Foto: PNC)

Según la PNC, el ataque habría ocurrido por un conflicto sentimental. El presunto agresor fue capturado mientras intentaba huir y trasladado ante las autoridades para continuar con el proceso legal correspondiente.

Medios locales informaron que jóvenes que terminaban una jornada de estudios iniciaron una pelea en el parque central del municipio

La víctima fue identificada como Leodan Ramírez, originario del caserío El Anonito, sector Las Lajas, Jutiapa. El joven falleció en el lugar a causa de las heridas provocadas por una navaja.

El adolescente agredido se encontraba en el parque junto a otros jóvenes que regresaban de clases. (Foto: Redes sociales)