Riña provoca complicaciones de tránsito en la Aguilar Batres

Los disturbios afectan a los conductores que se dirigen hacia el sur.
TE PUEDE INTERESAR: Revelan nuevas imágenes a una semana de percance con motorista en la zona 9
La noche de este sábado se registra un disturbio que afecta la circulación vehicular en la calzada Aguilar Batres, a inmediaciones de la 5a. calle de la zona 11.
De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se originó por una riña entre varios consumidores en un establecimiento de bebidas ubicado en el sector.
El director de Comunicación de Emetra, Amílcar Montejo, informó que se escucharon posibles disparos durante el altercado, aunque este dato aún no ha sido confirmado por las autoridades.
Montejo agregó que al lugar acudieron Bomberos, agentes de la Policía Nacional Civil y personal de la Policía Municipal de Tránsito para atender la emergencia y restablecer el orden.
Los agentes de tránsito trabajaban en la regulación vehicular en dirección al área sur de la ciudad.