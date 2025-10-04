Revelan nuevas imágenes a una semana de percance con motorista en la zona 9

-

A la redacción de Soy502 llegaron imágenes a varios días del percance en el que Larkin Daniel quedó atrapado al ser golpeado por un conductor en la zona 9.

EN CONTEXTO: Motorista embestido en zona 9 sufre amputación de una pierna

El 25 de septiembre cambió la vida para el joven Larkin Daniel Morales Cuque, quien fue embestido por un conductor para golpearlo con su vehículo en varias ocasiones.

Al no poder avanzar en el semáforo, el responsable retrocedió y golpeó en varias ocasiones al motorista mientras algunos testigos trataban de intervenir para detener a Carlos Acevedo, un hombre de 70 años, responsable del hecho.

En las primeras imágenes se aprecia a los conductores que se vieron afectados tratando de comprender el hecho, pero también mostraron su angustia al ver que la acción se repetía.

Difícil decisión

Tras varios días en estado delicado, los médicos del hospital general San Juan de Dios tuvieron que realizar la amputación de una de las piernas del motorista, mientras que el responsable se encuentra bajo arresto domiciliar al no conseguir una conciliación con la familia.

En una audiencia, Acevedo ofreció Q5,000 a la familia del joven como parte de una remuneración, propuesta rechazada.

Nuevas imágenes

Este fin de semana, testigos que presenciaron el suceso decidieron compartir imágenes del carro en el que quedó prensado Larkin Daniel, el cual sufrió daños tanto en la parte delantera como trasera.

la parte trasera del vehículo azul quedó con daños graves tras el percance. (Foto: Soy502)

Los testigos señalaron que tras la detención de Acevedo, los propietarios de los vehículos afectados se acercaron para reclamarle su acción, pero que notaron indiferencia.

Fueron tres vehículos afectados tras este percance.

Un video compartido por los testigos muestra otro ángulo del responsable, en el que se puede escuchar que pide la presencia del Ministerio Público en el lugar.

Un video del conductor que arrolló a Larkin Daniel Morales en la zona 9 muestra momentos posteriores al percance ocurrido a finales de septiembre. @soy_502 pic.twitter.com/1hd3ZCamHn — Fredy Hernández (@FredyHSoy502) October 4, 2025

Sin embargo, se desconoce si los afectados han solicitado algún tipo de compensación por los daños a los vehículos.

El caso sigue bajo investigación de las autoridades, mientras que en redes sociales causa diversas opiniones sobre el actuar del responsable.