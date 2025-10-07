Agente de la PMT de Palencia muere tras la caída de un poste

El incidente ocurrió mientras la agente regulaba el tránsito.
Brenda Elizabeth Chavalán Escobar, agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Palencia, faIIeció este lunes luego de que un poste de madera en mal estado se desplomara y le cayera encima.
El hecho ocurrió en el cantón Pueblo Nuevo, ubicado en dicho municipio, donde perdió la vida tras el incidente.
Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados, pero al llegar al lugar, verificaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.
Testigos indicaron que el poste colapsó de manera repentina, cayendo sobre la agente municipal.
Autoridades de la institución expresaron su profundo pesar por la pérdida de "una mujer que hacía su labor", a quien recordaron por ser comprometida con la población.