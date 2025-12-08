Rinden honras fúnebres al alcalde de Masagua, Escuintla (video)

-

Nelson Marroquín será velado durante tres días para posteriormente ser sepultado.

TE PUEDE INTERESAR: El reconocimiento que le otorgó la ANAM hace un mes al alcalde de Masagua

Vecinos, familiares y amigos le rinden honras fúnebres al alcalde de Masagua, Escuintla, Nelson Marroquín, en el Palacio Municipal de esa localidad, durante este domingo 7 de diciembre.

Decenas de personas se encuentran presentes en dicho lugar para darle el último adiós y acompañando en el dolor a sus seres queridos.

Por ello, se han colocado sillas y carpas en las afueras del Palacio para que puedan estar en el velorio todas las personas que apreciaban al jefe edil.

Nelson Marroquín será velado durante tres días, este lunes 8 y martes 9 de diciembre se le seguirán realizando las honras fúnebres en la aldea Llanitos, ubicada en el mismo municipio, donde residen sus padres.

Por lo que este lunes será trasladado a las 11:00 de la mañana a dicho lugar ubicado en la 4a. calle y 2a. avenida, en el lote #180, de la aldea Llanitos.

Posteriormente, será enterrado el próximo miércoles 10 a las 10:00 de la mañana, en el cementerio de la aldea Cuyuta.

El crimen

Nelson Luciano Marroquín Marroquín fue asesinado la noche del pasado sábado 6 de diciembre tras un ataque armado mientras se desarrollaba un desfile en la aldea Obero.

A pesar de haber sido atendido y trasladado al Hospital Nacional de Escuintla por los Bomberos Municipales Departamentales, falleció al ingreso del mismo.

Autoridades se encuentran investigando el crimen para poder dar con los responsables del mismo.