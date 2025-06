Roberto Hernández se compromete a ser campeón con Comunicaciones

-

En sus primeras declaraciones como entrenador de Comunicaciones, el entrenador mexicano Roberto Hernández fue directo: su único objetivo es lograr el campeonato con los albos.

"Ser campeón, así de claro", respondió cuando se le preguntó por sus metas al frente de Comunicaciones, en una entrevista divulgada por el club en sus plataformas oficiales.

A diferencia de su estilo reservado y sereno mostrado en su paso por Malacateco, Hernández no dudó en comprometerse con un reto mayor.

"Yo soy bien terco y cuando me comprometo con algún club, es para ser campeón, y no me da miedo", aseguró el estratega.

Los cremas suman dos entrenamientos bajo el mando del técnico Roberto Hernández. (Foto: Comunicaciones)

El mexicano, campeón con los toros en el Apertura 2021, sabe que ahora dirige a la institución más laureada del país y está dispuesto a asumir la presión. Incluso dejó claro que su continuidad dependerá de los resultados: "Si lo logro o no, el club tendrá la posibilidad de decidir mi futuro".

Sentado en las oficinas del club, con trofeos de fondo, recordó su motivación desde el primer contacto con la dirigencia: "Desde la primera llamada de Comunicaciones para dirigirlo, me transporté a ser campeón. Este equipo tiene una gran cantidad de títulos, es el que más tiene en Guatemala y quiero ser parte de eso, agregarle títulos".

El plantel continúa su preparación de cara al próximo torneo bajo el mando del mexicano. (Foto: Comunicaciones)

Hernández llega en reemplazo del costarricense Ronald González, con la misión de devolver a los Cremas al protagonismo y conquistar la ansiada 33, luego de que el último título llegara en 2023.