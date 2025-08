Romance: Lamine Yamal disfruta ser mayor de edad con Nicki Nicole

-

Mientras Lamine se divierte en su nueva etapa como adulto, los focos apuntan a su vida sentimental.

La estrella del FC Barcelona se encuentra gozando su mayoría de edad al máximo y no desaprovecha la oportunidad para conocer a estrellas del entretenimiento y encontrar el amor.

Lamine Yamal ha vuelto a hacerse viral, luego de que el periodista Javi de Hoyos publicara un video en el que asegura que el futbolista tendría un romance con la cantante Nicki Nicole de 24 años.

Tras su cumpleaños número 18, Lamine Yamal fue visto en una discoteca junto a la cantante argentina. (Foto: X)

A través de su cuenta de TikTok, Hoyos afirma que Yamal y Nicole fueron vistos besándose en una discoteca de playa días después de la polémica fiesta privada por el cumpleaños 18 del jugador.

"Me ha llegado por una fuente de la que me fío mucho, una chica que nunca falla cuando me da información; me cuenta que en el cumpleaños de Lamine no se liaron, aunque sí que hubo mucho coqueteo", comenta Javi.

Yamal y Nicole habrían compartido una noche romántica en la playa. (Foto: X)

"Fueron a una discoteca en la playa y ahí sí que se liaron. Se fueron juntos a las cuatro de la madrugada", concluye el influencer, no sin antes prometer que dará nueva información en exclusiva pronto.