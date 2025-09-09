"Rooted to Rise": el eje central del Volcano Innovation Summit 2025

-

Bajo el lema Rooted to Rise, el Volcano Innovation Summit 2025 se realizó en Antigua Guatemala durante tres días en los que se llevaron a cabo conferencias, paneles, demostraciones tecnológicas y encuentros entre fundadores, inversionistas y organizaciones.

La sexta edición del evento reunió a más de 2 mil asistentes y 160 líderes internacionales de 30 países, quienes abordaron temas de innovación, inversión, sostenibilidad, inclusión y tecnología.

“ En esta edición de Volcano Summit, elegimos volver a lo esencial: nuestras raíces, nuestros valores, nuestra verdad. Porque solo quienes están profundamente conectados con su raíz pueden elevarse con propósito. ” Janma Bardi , fundadora de Volcano Innovation Summit.

Entre los speakers destacados estuvieron Adalberto Flores (Kueski), De Kai (Raising AI), Allen Taylor (Endeavor Catalyst), Adriana Tortajada (1200vc), Brian Requarth (Latitud), Kelly Uphoff (Tala), Steve Kim (Verdis Investment Management), Celina de Sola (Glasswing International) y José Ramos (MIT), entre otros.

Durante su presentación, los speakers compartieron perspectivas relevantes sobre tecnología, inversión, inclusión, sostenibilidad y el papel de los líderes en un contexto que demanda congruencia entre las ideas y las acciones.

Además de las conferencias y presentaciones, la actividad se consolidó como un espacio de encuentro para startups, empresas, fondos de inversión, universidades y organizaciones sociales que coincidieron en un propósito común: impulsar soluciones con impacto desde la innovación.

“ Las nuevas tecnologías van y siguen mejorando, con el tema de inteligencia artificial le da la oportunidad a organizaciones más chiquitas, más eficientes y que requieren menos recursos puedan dar una mejor atención y servicio. ” Diego Serebrisky , managing partner & cofounder Dalus Capital. (Speaker de Volcano)

Los asistentes gozaron con la participación de Sophia the Robot, una de las creaciones más conocidas de la inteligencia artificial a nivel global y quien es capaz de mantener conversaciones naturales, reconocer rostros, aprender de las interacciones y expresar más de 60 gestos faciales.

Sophia, junto a David Hanson, presentaron su visión sobre cómo la Inteligencia Artificial y humana pueden converger para construir una visión del futuro en la adopción de nuevas tecnologías de manera más ética, creativa y sostenible.

(Fotografía cortesía: Volcano Innovation Summit 2025)

Startup Avenue 2025

Uno de los espacios centrales fue Startup Avenue, que convocó a 50 startups de la región en etapas Pre-Seed, Early Stage y Growth & Scalability. Durante el Demo Day se presentaron proyectos en sectores como salud, educación, fintech, sostenibilidad y comercio digital.

De los 50 startups seleccionados previamente, nueve lograron posicionarse como finalistas tras un proceso de evaluación que consideró su potencial de escalabilidad, innovación y capacidad de impacto.

Categoría Pre-Seed

Primer lugar - Suyana : seguros paramétricos que brindan protección climática asequible contra sequías, inundaciones y desastres naturales a hogares, agricultores y negocios.

: seguros paramétricos que brindan protección climática asequible contra sequías, inundaciones y desastres naturales a hogares, agricultores y negocios. Segundo lugar - Chain : asistente financiero por WhatsApp que automatiza cobros, pagos y recordatorios para microempresas y profesionales de servicios en LatAm.

: asistente financiero por WhatsApp que automatiza cobros, pagos y recordatorios para microempresas y profesionales de servicios en LatAm. Tercer lugar - Muney App: app de educación y salud financiera que ayuda a jóvenes trabajadores a gestionar ingresos, controlar gastos y construir hábitos de ahorro.

Categoría Early Stage

Primer lugar - Yumari : conecta empresas en Norteamérica con fabricantes latinoamericanos, usando IA para optimizar cadenas de suministro nearshore.

: conecta empresas en Norteamérica con fabricantes latinoamericanos, usando IA para optimizar cadenas de suministro nearshore. Segundo lugar - Zumma : plataforma de finanzas autónomas que automatiza la gestión de gastos, facturación y conciliación de empresas con agentes de IA.

: plataforma de finanzas autónomas que automatiza la gestión de gastos, facturación y conciliación de empresas con agentes de IA. Tercer Lugar - Gigstack: infraestructura fiscal impulsada por IA que automatiza facturación electrónica, conciliaciones y cumplimiento regulatorio en LatAm.

Categoría Growth & Scalability

Primer lugar - Airbag : software de gestión y gamificación para transporte que mejora la seguridad vial y reduce costos de combustible, accidentes y rotación de conductores.

: software de gestión y gamificación para transporte que mejora la seguridad vial y reduce costos de combustible, accidentes y rotación de conductores. Segundo lugar - Tizo : plataforma de e-commerce inclusivo que convierte pulperías en puntos de venta digitales, permitiendo comprar y vender online incluso sin internet ni cuenta bancaria.

: plataforma de e-commerce inclusivo que convierte pulperías en puntos de venta digitales, permitiendo comprar y vender online incluso sin internet ni cuenta bancaria. Tercer lugar - Algo Labs: solución de visión artificial y edge computing que automatiza inventarios en almacenes de gran altura con 99% de precisión.

El capítulo de inversión contó con el respaldo de Side Door Ventures y Caricaco Ventures, que comprometieron más de 150 mil dólares. Entre los proyectos beneficiados estuvieron Mawi, Suyana y Lulubit, esta última con un seguimiento de inversión por 100 mil dólares.

(Fotografía cortesía: Volcano Innovation Summit 2025)

Este año, Volcano Innovation Summit contó con el respaldo de más de 35 aliados estratégicos que impulsan el desarrollo tecnológico y empresarial de la región, entre los que destacan son: Castillo Hermanos, Banco Industrial, MultiMoney, entre otros.

“ Cada año Volcano se supera, siendo un espacio donde no solo se aprende, sino que también donde se generan conexiones significativas. ” Juan Aldana , gerente de inversiones corporativas de Castillo Hermanos.

Volcano4Good

Con su programa Volcano4Good (V4G), Volcano refuerza su compromiso de generar impacto más allá de las conferencias y la inversión. En esta edición se presentaron avances junto a FUNSEPA, la Alianza por el Motagua y Nutrilisto, evidenciando cómo las alianzas estratégicas pueden impulsar transformación social.

La experiencia de Guatemaltecos por la Nutrición permitió compartir aprendizajes aplicados en la reducción de la malnutrición, mostrando factores clave para alcanzar un desarrollo sostenible. Estos resultados se convierten en base para nuevos proyectos orientados a nutrición, educación, recursos naturales y movilidad.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Próxima edición

La siguiente edición del Volcano Innovation Summit se celebrará el 5, 6 y 7 de septiembre de 2026 en Antigua Guatemala. Será una nueva oportunidad para reunir a líderes, emprendedores e inversionistas en torno a la innovación y el emprendimiento regional. Para obtener más información sobre el evento, conocer a los conferencistas, speakers y aliados estratégicos, ingresa a volcanosummit.com.