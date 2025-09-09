"Rooted to Rise": el eje central del Volcano Innovation Summit 2025

Bajo el lema Rooted to Rise, el Volcano Innovation Summit 2025 se realizó en Antigua Guatemala durante tres días en los que se llevaron a cabo conferencias, paneles, demostraciones tecnológicas y encuentros entre fundadores, inversionistas y organizaciones.
La sexta edición del evento reunió a más de 2 mil asistentes y 160 líderes internacionales de 30 países, quienes abordaron temas de innovación, inversión, sostenibilidad, inclusión y tecnología.
Entre los speakers destacados estuvieron Adalberto Flores (Kueski), De Kai (Raising AI), Allen Taylor (Endeavor Catalyst), Adriana Tortajada (1200vc), Brian Requarth (Latitud), Kelly Uphoff (Tala), Steve Kim (Verdis Investment Management), Celina de Sola (Glasswing International) y José Ramos (MIT), entre otros.
Durante su presentación, los speakers compartieron perspectivas relevantes sobre tecnología, inversión, inclusión, sostenibilidad y el papel de los líderes en un contexto que demanda congruencia entre las ideas y las acciones.
Además de las conferencias y presentaciones, la actividad se consolidó como un espacio de encuentro para startups, empresas, fondos de inversión, universidades y organizaciones sociales que coincidieron en un propósito común: impulsar soluciones con impacto desde la innovación.
Los asistentes gozaron con la participación de Sophia the Robot, una de las creaciones más conocidas de la inteligencia artificial a nivel global y quien es capaz de mantener conversaciones naturales, reconocer rostros, aprender de las interacciones y expresar más de 60 gestos faciales.
Sophia, junto a David Hanson, presentaron su visión sobre cómo la Inteligencia Artificial y humana pueden converger para construir una visión del futuro en la adopción de nuevas tecnologías de manera más ética, creativa y sostenible.
Startup Avenue 2025
Uno de los espacios centrales fue Startup Avenue, que convocó a 50 startups de la región en etapas Pre-Seed, Early Stage y Growth & Scalability. Durante el Demo Day se presentaron proyectos en sectores como salud, educación, fintech, sostenibilidad y comercio digital.
De los 50 startups seleccionados previamente, nueve lograron posicionarse como finalistas tras un proceso de evaluación que consideró su potencial de escalabilidad, innovación y capacidad de impacto.
Categoría Pre-Seed
- Primer lugar - Suyana: seguros paramétricos que brindan protección climática asequible contra sequías, inundaciones y desastres naturales a hogares, agricultores y negocios.
- Segundo lugar - Chain: asistente financiero por WhatsApp que automatiza cobros, pagos y recordatorios para microempresas y profesionales de servicios en LatAm.
- Tercer lugar - Muney App: app de educación y salud financiera que ayuda a jóvenes trabajadores a gestionar ingresos, controlar gastos y construir hábitos de ahorro.
Categoría Early Stage
- Primer lugar - Yumari: conecta empresas en Norteamérica con fabricantes latinoamericanos, usando IA para optimizar cadenas de suministro nearshore.
- Segundo lugar - Zumma: plataforma de finanzas autónomas que automatiza la gestión de gastos, facturación y conciliación de empresas con agentes de IA.
- Tercer Lugar - Gigstack: infraestructura fiscal impulsada por IA que automatiza facturación electrónica, conciliaciones y cumplimiento regulatorio en LatAm.
Categoría Growth & Scalability
- Primer lugar - Airbag: software de gestión y gamificación para transporte que mejora la seguridad vial y reduce costos de combustible, accidentes y rotación de conductores.
- Segundo lugar - Tizo: plataforma de e-commerce inclusivo que convierte pulperías en puntos de venta digitales, permitiendo comprar y vender online incluso sin internet ni cuenta bancaria.
- Tercer lugar - Algo Labs: solución de visión artificial y edge computing que automatiza inventarios en almacenes de gran altura con 99% de precisión.
El capítulo de inversión contó con el respaldo de Side Door Ventures y Caricaco Ventures, que comprometieron más de 150 mil dólares. Entre los proyectos beneficiados estuvieron Mawi, Suyana y Lulubit, esta última con un seguimiento de inversión por 100 mil dólares.
Este año, Volcano Innovation Summit contó con el respaldo de más de 35 aliados estratégicos que impulsan el desarrollo tecnológico y empresarial de la región, entre los que destacan son: Castillo Hermanos, Banco Industrial, MultiMoney, entre otros.
Volcano4Good
Con su programa Volcano4Good (V4G), Volcano refuerza su compromiso de generar impacto más allá de las conferencias y la inversión. En esta edición se presentaron avances junto a FUNSEPA, la Alianza por el Motagua y Nutrilisto, evidenciando cómo las alianzas estratégicas pueden impulsar transformación social.
La experiencia de Guatemaltecos por la Nutrición permitió compartir aprendizajes aplicados en la reducción de la malnutrición, mostrando factores clave para alcanzar un desarrollo sostenible. Estos resultados se convierten en base para nuevos proyectos orientados a nutrición, educación, recursos naturales y movilidad.
Próxima edición
La siguiente edición del Volcano Innovation Summit se celebrará el 5, 6 y 7 de septiembre de 2026 en Antigua Guatemala. Será una nueva oportunidad para reunir a líderes, emprendedores e inversionistas en torno a la innovación y el emprendimiento regional. Para obtener más información sobre el evento, conocer a los conferencistas, speakers y aliados estratégicos, ingresa a volcanosummit.com.