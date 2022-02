Roxana Baldetti: "Juan Carlos Monzón fue mi gran error"

La exvicepresidenta Roxana Baldetti afirmó que confiar en Juan Carlos Monzón, su exsecretario privado, fue su "gran error".

En el Tribunal de Mayor Riesgo "B" se lleva a cabo el juicio por el caso conocido como "La Línea", en el cual ya ha declarado el expresidente de la República, Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Durante su intervención, el recién pasado miércoles 2 de febrero, la exfuncionaria reveló que tener confianza en su exsecretario privado, Juan Carlos Monzón, fue su gran problema y que este supo ganarse su confianza.

"Mi gran error fue que Juan Carlos Monzón se ganara mi confianza para hacer lo que hizo", dijo Baldetti en su declaración. Aseguró que se quedó "ciega, sorda y muda" al enterarse de todo lo que Monzón hizo y que él era quien le organizaba la agenda para mantenerla ocupada.

"Yo tenía una jornada de trabajo de casi 18 horas, debido a que la agenda me la elaboraba Juan Carlos Monzón", aseguró Baldetti.

Thelma Aldana quería ser presidenta

De acuerdo con la exvicepresidenta, la exfiscal General, Thelma Aldana armó el caso "La Línea" para mejorar su imagen y postularse a la presidencia de la República.

"Le hacen una pregunta expresa a la señora fiscal Thelma Aldana y le preguntan: ¿la vicepresidenta Roxana Baldetti está metida en este problema?, y ella responde que no, ella no está metida en eso, claro porque en ese momento no habían finiquitado que ella podría ser la siguiente candidata a la Presidencia", aseguró Baldetti.

Embajador habría pedido renuncia

Según Badeltti, después de que se conoció el caso "La Línea", el embajador de los Estados Unidos en Guatemala en ese entonces, Todd Robinson, le pidió la renuncia, pero ella se negó.

Baldetti señaló que desconoce si la acusación en su contra era "copy-paste" de la que hicieron con el expresidente Otto Pérez Molina, puesto que hay algunos nombres que no coinciden.

Asimismo, que el Ministerio Público no podrá encuadrar el delito de enriquecimiento ilícito debido a que las fechas de la acusación no coinciden con los documentos.

Caso "La Línea"

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) reveló este caso en abril de 2015. Primero se capturó a los llamados "mandos medios", entre ellos Salvador González alias "Eco", quien se convirtió en colaborador eficaz del Ministerio Público.

En las audiencias de primera declaración, en aquel año, comenzó a escucharse en las interceptaciones telefónicas la participación de Otto Pérez y Roxana Baldetti, hasta que finalmente renunciaron para enfrentar a la justicia.

El caso revela un esquema de corrupción en las aduanas del país. Los integrantes del grupo cobraban sobornos a empresarios importadores a cambio de agilizar la salida de mercancía de las aduanas.

Un porcentaje del dinero iba quedando entre los colaboradores y otro, según el MP, iba a cuentas de Otto Pérez y Baldetti.