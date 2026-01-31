Royal Rumble 2026: sorpresas, despedidas y boletos directos a WrestleMania 42

-

El camino rumbo a WrestleMania 42 comenzó oficialmente este sábado 31 de enero con el Royal Rumble, en su edición número 39, celebrado en Riad, Arabia Saudita.

OTRAS NOTICIAS: El Barcelona vence al Elche y sigue liderando la tabla

El primer gran evento de WWE en 2026, realizado en el Riyadh Season Stadium, marcó un hito al convertirse en el primer Royal Rumble disputado fuera de Estados Unidos y ofreció acción y alto voltaje desde el primer minuto.

Batalla Real Femenina

La actividad abrió con la batalla campal femenina, que arrancó con una sorpresa mayúscula: Charlotte Flair y Alexa Bliss iniciaron el combate. Ambas, compiten juntas en la división de parejas, amagaron con enfrentarse, pero durante varios minutos unieron fuerzas para resistir al resto de competidoras.

¡CADA MUJER POR SÍ MISMA! pic.twitter.com/ZESXOCx8SK — WWE Español (@wweespanol) January 31, 2026

La alianza terminó cuando Charlotte eliminó a Bliss, justo cuando esta lidiaba con una dominante Nia Jax, protagonizando uno de los momentos más inesperados del combate.

Flair se mantuvo en el ring por casi una hora, siendo la luchadora con mayor tiempo de participación, aunque sin lograr más eliminaciones. Su recorrido terminó al ser expulsada por Lash Legend, quien destacó como la competidora con más eliminaciones de la noche (cinco).

Otra de las grandes sorpresas fue el regreso de Brie Bella, quien se asoció brevemente con su hermana Nikki, aunque ambas fueron eliminadas también por Legend.

Liv Morgan gana la batalla real #RoyalRumble pic.twitter.com/BJa4UDDmAz — WWE Español (@wweespanol) January 31, 2026

Las tres finalistas fueron Tiffany Stratton, Sol Ruca y Liv Morgan. El cierre fue intenso y se definió en el borde del cuadrilátero: Ruca intentó un movimiento aéreo, pero fue eliminada por Stratton, quien segundos después cayó ante el empuje decisivo de Morgan.

Con esta victoria, Liv Morgan, quien previamente sorprendió al eliminar a su compañera Raquel Rodríguez, obtuvo su boleto rumbo a WrestleMania.

Ahora deberá elegir entre Stephanie Vaquer y Jade Cargill como su rival en la "Vitrina de los Inmortales", con la incógnita de cómo quedará la relación con su facción, El Día del Juicio.

El retiro de AJ Styles

Uno de los combates más esperados de la velada tuvo como protagonista a AJ Styles, quien puso su carrera en juego ante Gunther, ahora conocido como el "Asesino de Carreras".

Styles, dos veces campeón de WWE, triple campeón de Estados Unidos, bicampeón de TNA y excampeón Intercontinental, buscaba frenar el impulso del austríaco, quien en diciembre pasado retiró a John Cena por la vía de la sumisión y anteriormente acabó con la carrera del legendario Goldberg.

El duelo fue estratégico y altamente técnico. Gunther impuso su fortaleza física, pero Styles ofreció resistencia y apeló a su experiencia para intentar salvar su carrera. Sin embargo, el austríaco cerró el combate con su característica dormilona, obligando al árbitro a decretar la victoria al ver desvanecerse al luchador oriundo de Carolina del Norte.

El Asesino de Carreras ataca de nuevo… pic.twitter.com/M5rrp0p1so — WWE Español (@wweespanol) January 31, 2026

Styles se despidió entre lágrimas y con una fuerte ovación del público. Aunque parecía dejar sus guantes en el ring de forma simbólica, volvió a colocárselos, dando a entender que su carrera continuará, aunque fuera de WWE, donde dejó actuaciones impresionantes durante diez años tras debutar en el Royal Rumble del 2016.

McIntyre retuvo su título

En el único combate titular de la noche, Drew McIntyre derrotó a Sami Zayn para retener el Campeonato Mundial en un duelo intenso y de alto ritmo.

El escocés pasó apuros por momentos ante un Zayn que se creció con el apoyo del público y que llegaba invicto en eventos celebrados en Arabia Saudita.

Cuando parecía que el canadiense podía dar la sorpresa, McIntyre reaccionó con dos contundentes Claymores para asegurar la victoria.

Así, McIntyre se mantiene como campeón en su primera defensa titular, luego de haber conquistado el cinturón ante Cody Rhodes el pasado 9 de enero.

El Rumble masculino

La Batalla Real de 30 hombres arrancó con una gran sorpresa cuando un encapuchado atacó de forma inesperada a Bron Breakker, uno de los principales candidatos al triunfo. El castigo dejó fuera de combate al joven talento, quien fue eliminado rápidamente por el nigeriano Oba Femi.

Este luego firmaría una actuación dominante al conseguir cinco eliminaciones y mantenerse 39 minutos sobre el cuadrilátero, exhibiendo un impresionante poder físico. Su participación terminó tras un descuido que fue aprovechado por Brock Lesnar, quien lo lanzó por encima de la tercera cuerda.

Lesnar se perfilaba como uno de los grandes favoritos para ganar el combate; sin embargo, su camino terminó cuando Cody Rhodes y LA Knight unieron fuerzas para eliminarlo, provocando una de las mayores sorpresas de la noche.

Rhodes buscaba conquistar su tercer Royal Rumble y encaminarse a recuperar el título mundial que perdió recientemente ante Drew McIntyre, pero su intento se vio frustrado por la aparición del propio campeón.

El escocés intervino de manera sorpresiva y eliminó a la "Pesadilla Americana" cuando esta luchaba por mantenerse en el borde del ring, un episodio que podría marcar el inicio de una de las rivalidades más importantes rumbo a WrestleMania.

El cierre del combate tuvo como protagonistas a Roman Reigns, quien ingresó con el número 26; Randy Orton (29) y Gunther (30).

Roman Reigns gana la batalla real y se dirige a WrestleMania #RoyalRumble pic.twitter.com/BA644K64bY — WWE Español (@wweespanol) January 31, 2026

El austríaco volvió a robarse los reflectores al eliminar al legendario Orton y, por momentos, pareció encaminarse a una noche histórica tras haber retirado previamente a AJ Styles. No obstante, Reigns logró reaccionar y lanzó a Gunther por encima de la tercera cuerda.

De esta manera, Roman Reigns conquistó su segundo Royal Rumble (el primero lo ganó en 2015) y aseguró su boleto a WrestleMania, que se celebrará en Las Vegas en abril, donde podría enfrentar a CM Punk o Drew McIntyre para disputar el campeonato mundial.