El Barcelona vence al Elche y sigue liderando la tabla

El Barcelona firmó este sábado una victoria sólida por 3-1 en condición de visita ante el Elche, en el duelo correspondiente a la fecha 22 de la Liga Española 2025-2026, resultado que le permite mantenerse en lo más alto de la tabla con 55 puntos, sacando cuatro unidades de ventaja sobre el Real Madrid, que este domingo enfrentará al Rayo en el Santiago Bernabéu.

El conjunto azulgrana golpeó temprano en el partido. Lamine Yamal, al minuto 6, abrió el marcador y confirmó el buen inicio del Barsa, que dominó gran parte del primer tiempo y generó varias ocasiones para ampliar la diferencia. Sin embargo, el Elche reaccionó y encontró el empate al minuto 29, gracias a Álvaro Rodríguez, llevando incertidumbre al desarrollo del encuentro.

Cuando parecía que el duelo se iría igualado al descanso, Ferran Torres apareció al minuto 40 para marcar el 2-1, dándole tranquilidad al equipo dirigido por el cuerpo técnico culé antes del entretiempo.

En la segunda mitad, el Barcelona mantuvo la iniciativa y buscó sentenciar el partido, aunque se encontró con un Elche combativo y con un inspirado Iñaki Peña, exguardameta blaugrana, además de un par de intervenciones del poste que evitaron una diferencia mayor en el marcador. La insistencia visitante tuvo premio al minuto 72, cuando Marcus Rashford selló el 3-1 definitivo, asegurando tres puntos clave.

Con este triunfo, el Barcelona cierra una semana perfecta, luego de confirmar su clasificación directa a los octavos de final de la Champions League tras finalizar en el top 8 de la fase de liga, y reafirma su buen momento tanto en resultados como en rendimiento colectivo.