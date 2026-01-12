Rubén Darío Mó Caal y su aporte al arte plástico y la cultura verapacense

-

La historia de Rubén Darío Mó Caal refleja constancia y compromiso con el arte verapacense. Pintor y gestor cultural, su obra ha llegado a escenarios internacionales y su legado inspira a jóvenes artistas, demostrando que el talento local puede abrirse camino más allá del territorio.

El artista plástico Rubén Darío Mó Caal carga con cuatro décadas de oficio y una historia que se ha ido pintando con disciplina, colores y una determinación inquebrantable. Nacido el 2 de febrero de 1975 en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, encontró en el arte no solo una vocación, sino un camino para abrir puertas donde antes solo había dudas.

Su formación en la Escuela Nacional de Arte Rafael Rodríguez Padilla, en 1995, marcó el inicio formal de una trayectoria que hoy lo posiciona como uno de los referentes plásticos más importantes de su municipio y un embajador cultural dentro y fuera del país.

Algunas de sus obras también van acompañadas de mensajes de concientización. (Foto: Punto de Arte RDMC)

A lo largo de 43 años dedicados al arte y 22 como gestor cultural, ha sido pintor, decorador y manualista, pero también sembrador de oportunidades. Su papel va más allá de la creación de obras: ha impulsado procesos, ha enseñado, ha apoyado movimientos culturales y ha acompañado a jóvenes que ven en él un ejemplo posible.

Su nombre comenzó a escucharse en espacios donde la pintura verapacense no solía llegar, y poco a poco su trabajo encontró eco en escenarios nacionales e internacionales.

El doctor Daniel Mato (derecha), oriundo de Argentina, entregó un reconocimiento al artista Rubén Darío. (Foto: Edwin Gua/Colaborador)

Entre sus obras más reconocidas están: Sonrisa Poqomchi, que fue exhibida en el Festival de Arte Sacro en Madrid, España, el cual fue realizado del 7 de marzo al 26 de diciembre de 2002, trabajo que mostró la vida de los indígenas de la región.

Ese recorrido, construido a pulso, fue reconocido en 2024 por la Universidad Maya Poqomchi', que destacó su aporte al colocar a su municipio en la cúspide del arte pictórico. Para la institución, el homenaje simboliza inspiración para nuevas generaciones, un recordatorio de que el talento local puede trascender fronteras cuando se transforma en constancia.

Fue reconocido como guatemalteco ilustre en 2018. (Foto: Punto de Arte RDMC)

El reconocimiento fue entregado por el Dr. Daniel Mato, relator de la Unesco, quien esa vez viajó desde Argentina para honrar su labor y subrayar la importancia de valorar a quienes han construido identidad desde las artes.

El recorrido de Rubén Darío Mó Caal recuerda que el talento florece cuando hay dedicación. Su historia, labrada entre esfuerzo y sensibilidad artística, confirma que el arte también es una forma de resistencia y de identidad. Hoy, su trayectoria inspira a nuevas generaciones que encuentran en su ejemplo la certeza de que los sueños pueden convertirse en oficio y legado.

Ha sido homenajeado por su trayectoria artística. (Foto: Edwin Gua/Colaborador)

Logros y reconocimientos