Rubí fue destrozada por los críticos tras su presentación contra Zunio

Rubí fue destrozada tras su interpretación contra Zunio en el concierto en donde ambos se enfrentaron este sábado.

La eterna quinceañera fue duramente criticada por los jueces que le dijeron que no tenía el talento y no sentía ni tomaba en serio su carrera como cantante. Rubí no salió bien esta vez y el reto fue ganado por Zunio.

"Todavía mi leona está muy tiernita, mi leona dormida: estas canciones de Marco Antonio Solís... son para defenderse, para disfrutarse, para cantarse, hay unas que son facilitas de cantar, pero esta es una cancionzota, pienso que para las limitantes que tienes haces milagros, el vibrato que te había dicho que es un invento tuyo, una genialidad que hagas algo de la nada, con puro aire, está bien, es lo que puedes hacer y eso se aplaude pero definitivamente la canción es gigante, una canción de México que nos representa a las mujeres", le explicó Ana Bárbara.

Lolita Cortés no se tocó el alma para opinar: "No creo que puedas dar más, llevo semanas diciéndotelo, el público quiere que te quedes, estás haciendo lo mejor que puedes porque el público te tiene aquí pero como Emilio que dijo: 'hasta aquí llegué', también eso es valor, no solo quedarse, no vas a dar más de lo que has dado, lo mejor de ti fue cuando estabas a oscuras y es terrible", dijo.

Villalobos le dijo: "por más que intenten los maestros darte canciones fáciles o difíciles no tienes el talento, no naciste con el don", le dijo afirmando que su vibrato era como el de la Tesorito y que a la gente controladora le costaba el vibrato "es espantoso, ni como poder ayudarte".

López Gavito le preguntó de que trataba la canción y ella no supo responder. "En la vida tenemos sueños, para lograrlos lo tenemos que convertir en metas y hay que trabajarlas para lograrlo...Uno realmente ama a quien admira y tú no admiras lo que haces, estás muy lejos de amar eso, si amaras lo que quieres hacer lo tomarías con seriedad", le dijo.

MIRA EL VIDEO: