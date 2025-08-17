Rubio Rubín y Arquímides Ordóñez anotan en la jornada sabatina de la USL (VIDEO)

-

Rubio y Quimi participan con anotaciones de las victorias de sus equipos en la USL (Segunda Categoría).

Rubio Rubín participó con un gol en la remontada del Charleston Battery fuera de casa contra los Pittsburgh Riverhounds (2-1), mientras que Arquímides Ordóñez se acreditó un doblete con el Loudoun United frente al Indy Eleven (3-2), ambos partidos por la jornada 23 de la USL.

El equipo de Rubio empezó perdiendo al minuto 11, pero el seleccionado guatemalteco se encargó de igualar todo antes del descanso (45+1). Recibió un centro de Matthew Myers y definió con un certero cabezazo.

MD Myers connects with @RubioRubin for the equalizer right before the break! #PITvCHS | #CB93 pic.twitter.com/GjxPxADlEv — Charleston Battery (@Chas_Battery) August 16, 2025

Arturo Rodríguez, al aprovechar un rebote en una jugada donde también participó Rubio, se encargó de definir la remontada para los visitantes.

El combinado donde actúa Quimi también empezó perdiendo, pero fue hasta el 51 cuando recibieron el primero ante su gente, aunque pronto apareció el también integrante de la Azul y Blanco para igualar las cosas con un remate de zurda, en el 63.

SUPERSUB



Just three minutes after coming off the bench, Quimi Ordóñez scores his first @LoudounUnitedFC goal! pic.twitter.com/lwh4PpEtp1 — USL Championship (@USLChampionship) August 17, 2025

Más tarde, cuando el encuentro estaba 2-2, el artillero chapín, quien había entrado de cambio (59), decretó el triunfo para los suyos en una doble oportunidad que terminó definiendo con la derecha, al 86.

Con esta victoria el Loudoun escaló a la tercera casilla de la conferencia del Este con 31 unidades, por encima de los Carolina RailHawks (30).

LATE DRAMA



Quimi Ordóñez has turned this match around for @LoudounUnitedFC! pic.twitter.com/SHzdE5EgIh — USL Championship (@USLChampionship) August 17, 2025

Mientras tanto, el Battery de Rubín es segundo en la misma división, con 44 puntos, a solo 3 del puntero Louisville City.

En más actividad de los legionarios guatemaltecos, Montreal y DC United, de la MLS, igualaron 1-1. Olger Escobar ingresó al 74 para los canadienses, mientras que Aarón Herrera jugó los 90 para los de la capital estadounidense.

En el futbol costarricense, Neson Andrade jugó 31 minutos en el empate 0-0 de su equipo Puntarenas frente a la Liga Deportiva Alajuelense.