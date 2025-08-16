Méndez-Laing brilla en cómodo triunfo del MK Dons

El Milton Keynes Dons tuvo un gran partido este sábado luego de vencer por 5-0 al Cheltenham en la jornada 3 de la League Two de Inglaterra, donde llegan a siete unidades en la temporada 2025-2026.
Nathaniel Méndez-Laing volvió a ser protagonista con su equipo. El guatemalteco salió en el once titular del técnico Paul Warne y mostró un buen nivel en un juego donde todo le salió al conjunto local.
En la primera media hora, el MK Dons ya iba ganando 3-0. Justo en el segundo gol, Méndez-Laing fue el que dio la asistencia para la anotación de su compañero Alex Gilbey.
Ya en la segunda parte, los locales no bajaron el ritmo y firmaron dos goles más. "Nat", después de un gran desgaste, fue sustituido en el minuto 68.
El próximo partido del Milton Keynes Dons será el martes, cuando visiten al Crawley por la fecha 4 del campeonato inglés.