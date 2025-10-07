"Nos jugamos dos finales": Rubio Rubín y el reto de Guatemala por el Mundial 2026

-

Rubio Rubín se une a Guatemala para Eliminatorias Mundial 2026. Conoce sus declaraciones clave y el desafío ante Surinam.

El delantero Rubio Rubín aterrizó este lunes en Guatemala para sumarse al búnker de la Selección Nacional, que afronta este viernes de visita en Surinam, el primero de dos partidos pactados para este mes, por las eliminatorias rumbo al Mundial United 2026.

Rubio, jugador del Charleston Battery de la USL estadounidense (Segunda División) expresó su felicidad por continuar siendo convocado, además de estar consciente de estar en una semana crucial para las aspiraciones mundialistas de la Azul y Blanco.

"Es un honor venir; feliz de ser llamado otra vez. Sabemos lo que nos jugamos, así que a darlo todo. Estoy en un buen ritmo, me está yendo bien. Cuando vengo aquí quizá pierdo mi lugar allá, porque se sigue jugando, pero es un honor representar estos colores", dijo el goleador.

"En los próximos 10 días nos jugamos dos finales", añadió Rubio, al tiempo que habló sobre su desempeño en la cancha. "Siempre aporto lo que puedo, si me toca estar en esa posición es para marcar goles, lo sé. Haré lo posible, aunque lo más importante es que se gane".

El delantero analizó a Surinam y comentó conocer a tres de sus jugadores con los que compartió cuando él jugó para el FC Utrecht, de los Países Bajos. "Son holandeses que juegan para Surinam y sé de la calidad que tienen estos equipos. No será fácil"

Rubio junto a Olger Escobar, Nicholas Hagen, Arquímides Ordóñez y Aarón Herrera son los cinco legionarios con los que contará la Bicolor para esta doble fecha FIFA. Herrera llega este lunes por la noche, así que para este martes Luis Fernando Tena ya trabajaría con plantel completo.