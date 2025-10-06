Convocatoria de Guatemala: ¿Quién entra y quién sale del equipo de Tena?

-

Descubre la convocatoria oficial de Luis Fernando Tena para Guatemala en las eliminatorias del Mundial 2026. ¡La gran novedad es Jesús "Chucho" López!

Aunque ya era sabido, el técnico de Guatemala, Luis Fernando Tena, dio a conocer este lunes la convocatoria de jugadores para enfrentar a Surinam, el próximo viernes, y a El Salvador, el siguiente martes, por las eliminatorias, con Jesús "Chucho" López como la única novedad.

El volante de Xelajú pasa por un gran momento, siendo clave tanto en el torneo Apertura 2025 como en la Copa Centroamericana de la Concacaf, por lo que ante el descarte por decisión técnica del extremo Nathaniel Méndez Laing, Tena decidió por volver a contar con "Chucho" López.

En la lista de 24 jugadores también figura el defensor Carlos Aguilar, uno de los habituales en las nóminas del estratega mexicano y quien se pensaba formaría parte de la Sub-23, que se prepara para afrontar los Juegos Centroamericanos, a disputarse en nuestro país.

Con la ausencia de Nathaniel, Olger Escobar, Aarón Herrera, Arquímides Ordóñez, Nicholas Hagen y Rubio Rubín, todos jugando en Estados Unidos, conforman la legión de futbolistas de la Azul y Blanco para los dos duelos cruciales en este mes de octubre.

El combinado patrio suma una derrota y un empate en esta última ronda de las eliminatorias para la Copa del Mundo United 2026, de manera que está obligada a sacar resultados positivos para llegar con opciones al cierre, en noviembre, cuando le toque recibir a Panamá y Surinam.

Los elegidos

1. Nicolas Hagen (Columbus Crew / EE. UU.)

2. Kénderson Navarro (Municipal)

3. Luis Morán (Antigua)

4. José Ardón (Antigua)

5. Nicolás Samayoa (Municipal)

6. Kevin Ramírez (Malacateco)

7. José Pinto (Comunicaciones)

8. José Rosales (Antigua)

9. Érick Lemus (Comunicaciones)

10. Aarón Herrera (DC United / EE. UU.)

11. Rodrigo Saravia (Municipal)

12. Jonathan Franco (Municipal)

13. Rubio Rubín (Charleston Battery / EE. UU.)

14. Pedro Altán (Municipal)

15. Elmer Cardoza (Xelajú)

16. Stheven Robles (Comunicaciones)

17. Darwin Lom (Comunicaciones)

18. Carlos Aguilar (Municipal)

19. Rudy Muñoz (Municipal)

20. José Morales (Municipal)

21. Óscar Castellanos (Antigua)

22. Óscar Santis (Antigua)

23. Arquímides Ordóñez (Loudoun United / EE. UU.)

24. Olger Escobar (FC Montreal / EE. UU.)



