Rubio Rubín gana el duelo de guatemaltecos en la USL

Rubio Rubín se quedó con el duelo de guatemaltecos ante Arquímides Ordóñez en el juego que el Charleston Battery ganó 4-1 al Loudoun United, en la jornada 21 de la USL.
MÁS DEPORTES: Siete jugadores dejan la Selección a pedido de sus equipos
Rubín se mandó con un partidazo y lideró el contundente triunfo de su equipo en un partido que debía disputarse el sábado, pero las condiciones climáticas lo impidieron.
El "9" de la Selección de Guatemala provocó el primer gol de su equipo y asistió en el tercero y cuarto para ser declarado el jugador del partido en la cancha del Patriots Point.
En cambio, Ordóñez ingresó de cambio para el segundo tiempo. Estuvo muy solo en el ataque y no pudo ganar en el mano a mano con los defensores. Provocó un penal y el mismo cobró, pero estrelló el balón en el poste.
En la segunda jugada convirtió, sin embargo, la acción no contó porque el tubo no habilita.
Charleston Battery es sublíder con 47 puntos, uno menos que Louisville City. Mientras, el Loudoun es cuarto con 31 unidades.