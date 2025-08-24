Siete jugadores dejan la Selección a pedido de sus equipos

-

Se rompió el acuerdo. Siete jugadores dejaron las prácticas de la Selección de Guatemala para entrenar con sus equipos a menos de dos semanas para el duelo ante El Salvador, por la eliminatoria mundialista.

MÁS DEPORTES: Sergio Chumil, el mejor de su equipo en la Vuelta a España

José Rosales, José Ardón y Óscar Castellanos trabajaron este domingo con Antigua. Kénderson Navarro, Carlos Aguilar, Rodrigo Saravia y Pedro Altán lo hicieron con Municipal.

́ .



No.7 - del 24 de agosto al 9 de septiembre del 2025#VamosGuate #ModoSelección pic.twitter.com/Nz3dhf0iZo — FFG (@fedefut_oficial) August 23, 2025

Tanto aguacateros como rojos se alistan para duelos en los que se juegan la clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana durante la semana.

Antigua jugará el miércoles ante el bicampeón, Liga Deportiva Alajuelense, y Municipal se medirá con Herediano el jueves. Ambos en Costa Rica.

Molestos

A inicio de la temporada la Federación y la Liga Nacional habían acordado que los equipos que aportaran jugadores a Selección los cederían 15 días antes de cada jornada eliminatoria.

¡ !



•ᴜɴɪᴅᴏꜱ ᴘᴏʀ ᴇʟ ᴍɪꜱᴍᴏ ꜱᴜᴇɴ̃ᴏ•



ɢᴜᴀᴛᴇᴍᴀʟᴀ ᴇʟ ꜱᴀʟᴠᴀᴅᴏʀ

️ ꜱᴇᴘ.

⏱️:ᴘᴍ

️ᴄᴇᴍᴇɴᴛᴏꜱ ᴘʀᴏɢʀᴇꜱᴏ#VamosGuate #ModoSelección #UnidosGuate pic.twitter.com/iUCmWhkg1I — FFG (@fedefut_oficial) August 22, 2025

A cambio, la Fedefut permitió la modificación del Reglamento de Competencia en cuanto a aumentar las casillas de extranjeros y a reducir la cantidad de minutos de juveniles.

Se dice que los equipos se molestaron porque Luis Fernando Tena dio día libre a los seleccionados el sábado y decidieron pedir a sus jugadores, amparados en los estatutos de FIFA.

El Comité Ejecutivo de la Federación se reunirá este lunes para determinar las acciones a seguir, mientras Tena tendrá que trabajar con 11 seleccionados.