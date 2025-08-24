Siete jugadores dejan la Selección a pedido de sus equipos

Se rompió el acuerdo. Siete jugadores dejaron las prácticas de la Selección de Guatemala para entrenar con sus equipos a menos de dos semanas para el duelo ante El Salvador, por la eliminatoria mundialista.
José Rosales, José Ardón y Óscar Castellanos trabajaron este domingo con Antigua. Kénderson Navarro, Carlos Aguilar, Rodrigo Saravia y Pedro Altán lo hicieron con Municipal.
Tanto aguacateros como rojos se alistan para duelos en los que se juegan la clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana durante la semana.
Antigua jugará el miércoles ante el bicampeón, Liga Deportiva Alajuelense, y Municipal se medirá con Herediano el jueves. Ambos en Costa Rica.
Molestos
A inicio de la temporada la Federación y la Liga Nacional habían acordado que los equipos que aportaran jugadores a Selección los cederían 15 días antes de cada jornada eliminatoria.
A cambio, la Fedefut permitió la modificación del Reglamento de Competencia en cuanto a aumentar las casillas de extranjeros y a reducir la cantidad de minutos de juveniles.
Se dice que los equipos se molestaron porque Luis Fernando Tena dio día libre a los seleccionados el sábado y decidieron pedir a sus jugadores, amparados en los estatutos de FIFA.
El Comité Ejecutivo de la Federación se reunirá este lunes para determinar las acciones a seguir, mientras Tena tendrá que trabajar con 11 seleccionados.