Ruja, la "criptoreina" es de las 10 más buscadas por el FBI en el mundo

Ruja Ignatova, apodada como "criptoreina" es la primera fugitiva por estafa con cirptomonedas. Ahora una de las 10 más buscadas por el FBI en todo el mundo y se ofrece recompensa por su paradero

El Buró Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) ha publicado un anuncio desde el 30 de junio donde ofrece recompensa por información sobre Ruja Ignatova, una mujer búlgara de 42 años apodada como "criptoreina" pues realizó la mayor estafa financiera en criptomonedas. Ahora es de las 10 más buscadas en el mundo.

"Ruja Ignatova es la última incorporación a la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI. Se la busca por presuntamente liderar un plan de fraude que afectó a millones de inversores en todo el mundo. Estamos ofreciendo una recompensa de hasta $100 mil por información que conduzca a su arresto", detalla el FBI en su red social.

Ruja Ignatova is the newest addition to the #FBI's Ten Most Wanted Fugitives List. She's #wanted for allegedly leading a fraud scheme that affected millions of investors worldwide. We're offering a reward of up to $100,000 for info leading to her arrest. https://t.co/5mk0NccE7x pic.twitter.com/xKoj0RN6BZ — FBI (@FBI) June 30, 2022

"La criptoreina Ignatova tiene actualmente 42 años y tiene ojos marrones y cabello castaño oscuro a negro. Los investigadores creen que podría haber alterado su apariencia física" describe el ente investigador.

Además, acompaña el mensaje con un video y fotografías para su identificación. En la grabación aparece Ignatova hablando en un evento en Londres en junio de 2016. Las investigaciones registran que Ignatova venía realizando las estafas desde 2014, de acuerdo con documentos del departamento de Justicia de Estados Unidos.

Ella desapareció desde 2017 sin dejar rastro y según reportes de la BBC luego de la conferencia que la criptoreina dio en Londres, pasó meses viajando promoviendo la criptomoneda. Se encontraron rastros de ella en Dubaí, Singapour. Además se determinó que compró propiedades millonarias en Sofía, capital de Bulgaria, su país natal.

"Cryptoqueen" Ignatova is currently 42 years old and has brown eyes and dark brown to black hair. Investigators believe she could have altered her physical appearance. Here's a clip of her speaking at a London event in June 2016. Read more about her at https://t.co/AouYXcRt4e. pic.twitter.com/YbPQuiszEw — FBI (@FBI) June 30, 2022

One Coin, la estafa

De acuerdo con la información publicada por France 24, Ignatova creó el proyecto One Coin con el que realizó la mayor estafa financiera de criptomonedas y una de las mayores desde lo sucedido con Bernard Madoff (1938-2021) quien fue uno de los casos de estafa financiera en la era moderna, era un inversionista bursátil y era asesor financiero. Ignatova se apropió de 4 millardos de dólares estadounidenses, al estafar a millones de víctimas en casi 70 países al rededor del mundo.

De acuerdo con The Guardian, la criptoreina realizó la estafa a base de especulación. "Ella cronometró su esquema a la perfección, capitalizando la frenética especulación de los primeros días de la criptomoneda", describe al medio citado, Damian Williams, fiscal federal de Manhattan.

* Con información de The Guardian, BBC y France 24