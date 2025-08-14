¡Rumbo a Miss Unvierse! Raschel Paz en primera clase de pasarela

-

En redes sociales Raschel Paz mostró un poco de su preparación para su participación en Miss Universe, representando a Guatemala.

EN CONTEXTO: Raschel Paz es Miss Universe Guatemala 2025

En un video se aprecia a la mujer más bella del país recibir clases de pasarela en total concentración.

Dominar los zapatos de tacón con vestido de gala y en movimientos seguros es un gran reto, sobre todo porque no se debe perder la mirada al objetivo, brillar en escena.

Foto: Miss Universe.

"Ayer tuve mi primera clase de pasarela y sí, fue intensa, cada detalle se corrigió porque la excelencia no se improvisa. No vine a complacer, vine a aprender y a trabajar duro. Sé que no todos lo entendieron y eso está bien. Las críticas siempre van a estar, pero yo elijo usarlas como impulso, no como freno", expresó junto a clip.

"Voy a seguir en silencio, enfocada, perfeccionando cada paso, porque el éxito se construye lejos del ruido... y con Dios de la mano. Entre más clases recibo con Benjamin Díaz, más claro tengo que es demasiado talentoso y sabe exactamente lo que hace. Gracias por tu tiempo y paciencia", concluyó.

¿Cuándo es Miss Universe?

La 74.ª edición de Miss Universe se llevará a cabo en el Impact Arena en Pak Kret (Tailandia) el 21 de noviembre de 2025. Será transmitido por TV Azteca Guate.