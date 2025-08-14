Versión Impresa
¡Rumbo a Miss Unvierse! Raschel Paz en primera clase de pasarela

  • Por Selene Mejía
14 de agosto de 2025, 16:34
Raschel Paz se prepara para hacer vibrar a Guatemala. (Foto: Oficial)

En redes sociales Raschel Paz mostró un poco de su preparación para su participación en Miss Universe, representando a Guatemala. 

EN CONTEXTO: Raschel Paz es Miss Universe Guatemala 2025

En un video se aprecia a la mujer más bella del país recibir clases de pasarela en total concentración. 

Dominar los zapatos de tacón con vestido de gala y en movimientos seguros es un gran reto, sobre todo porque no se debe perder la mirada al objetivo, brillar en escena. 

raschel paz miss universe 1
Foto: Miss Universe.

OTRAS NOTICIAS: Conoce a Raschel Paz, Miss Universe Guatemala 2025

"Ayer tuve mi primera clase de pasarela y sí, fue intensa, cada detalle se corrigió porque la excelencia no se improvisa. No vine a complacer, vine a aprender y a trabajar duro. Sé que no todos lo entendieron y eso está bien. Las críticas siempre van a estar, pero yo elijo usarlas como impulso, no como freno", expresó junto a clip.

"Voy a seguir en silencio, enfocada, perfeccionando cada paso, porque el éxito se construye lejos del ruido... y con Dios de la mano. Entre más clases recibo con Benjamin Díaz, más claro tengo que es demasiado talentoso y sabe exactamente lo que hace. Gracias por tu tiempo y paciencia", concluyó.

raschel paz miss universe 3

¿Cuándo es Miss Universe?

La 74.ª edición de  Miss Universe se llevará a cabo en el Impact Arena en Pak Kret (Tailandia) el 21 de noviembre de 2025. Será transmitido por TV Azteca Guate.

@missuniversegtoficial ✨ Detrás de una corona, hay disciplina, entrega y una preparación de alto nivel. Hoy, nuestra Miss Universe Guatemala @raschel se forma en Colombia junto a uno de los preparadores internacionales más destacados del mundo de la belleza. Técnica escénica, pasarela de impacto, proyección, oratoria, y fuerza mental… ¡Esto es trabajo real! Como organización que no solo cree en su reina, sino que invierte en ella, porque sabe que los grandes resultados vienen del compromiso y la excelencia en equipo. Guatemala está escribiendo una nueva historia en los certámenes internacionales. Esto no será suerte… Es preparación. Es visión. Es pasión por una corona para y por los guatemaltecos. ❤️ #missuniverseguatemala #missuniverse #raschelpaz ♬ Bola Rebola - Tropkillaz & J Balvin & Anitta

