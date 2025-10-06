Recomiendan ruta alterna por manifestación de transportistas en Mixco

-

Se reporta tránsito vehicular lento hacia ciudad capital por la manifestación pacífica, pero con servicio colectivo activo.

El vocero de la Municipalidad, Mynor Espinoza, informó sobre el tránsito en el área de la calzada Roosevelt con dirección a la Ciudad de Guatemala, debido a una manifestación pacífica convocada por transportistas de Mixco y de la capital desde las 8:30 de la mañana de este lunes 6 de octubre.

Espinoza indicó que varios usuarios han recurrido al servicio de taxi ante la suspensión temporal de 60 autobuses Mixco y 60 buses del área de la capital, aunque el transporte público no se encuentra interrumpido.

Según explicó, los manifestantes utilizarán un carril sobre la calzada Roosevelt y otro sobre la calzada San Juan, en el sector de El Zanjón hacia el Centro Histórico en zona 1.

Ruta alterna

Como medida preventiva, la Municipalidad recomienda utilizar el bulevar de San Cristóbal como ruta alterna y planificar los desplazamientos con al menos una hora de anticipación.

La movilización avanzará desde Molino de las Flores y la calzada San Juan hacia el Periférico, para continuar posteriormente al Palacio Nacional de la Cultura y al Congreso de la República, ubicados en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Presupuesto y seguridad

El vocero detalló que los transportistas buscan visibilizar las necesidades del sector, principalmente el apoyo económico para cubrir los gastos del traslado gratuito de adultos mayores, servicio que han ofrecido durante varios años.

Esta solicitud se plantea para que sea considerada en el presupuesto del 2026.

Espinoza añadió que, además del apoyo económico, los transportistas solicitan mayor seguridad durante el servicio al Ministerio de Gobernación y esperan coordinación con la Comisión de Seguridad del Congreso de la República.