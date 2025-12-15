Ruta histórica: El trayecto por el río Motagua como puerto de mercancías

-

El río Motagua fue la principal ruta comercial y de navegación de Guatemala, con el puerto fluvial de Gualán sirviendo como paso obligado para personas y mercancías. La llegada del ferrocarril en 1896 marcó el declive de esta vía, cuyo recuerdo hoy se preserva en el Barrio La Barca.

Hace 144 años, el río Motagua era la ruta predilecta de los marineros. Registros históricos señalan que el 26 de septiembre de 1867 el mariscal Vicente Cerna autorizó la navegación hasta Gualán, donde un fiscal se encargaba de inspeccionar la mercancía.

Con el paso del tiempo, el importante puerto fluvial de Gualán dejó de funcionar debido a la llegada del ferrocarril y al crecimiento de la actividad agrícola, que desplazó la navegación. Hoy, los adultos mayores recuerdan esa época y cuentan que lo único que queda como testimonio es el barrio La Barca, punto desde donde los barcos partían hacia la bahía La Graciosa, en Izabal.

El barrio La Barca recuerda el punto donde zarpaban embarcaciones hacia Izabal. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Paso obligado

En aquellos años, el municipio fue un puerto vital y un punto obligado para el tránsito de personas y mercancías rumbo a Santo Tomás de Castilla. La disminución del caudal del Motagua también contribuyó a que dejara de utilizarse como vía de navegación.

Aun así, en la actualidad existen ocho comunidades donde el río todavía es navegable. Habitantes utilizan balsas, canoas y lanchas para cruzar de una aldea a otra o llegar a las áreas de riego a orillas del afluente.

La ribera del Motagua conserva historias de navegantes y comerciantes de la época. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Entre los tramos más utilizados están El Zarzal–Las Vegas, El Lobo–caserío Las Vegas, Encinitos–aldea Los Hornos, Llano Largo–Mestizo, Doña María–fincas ganaderas y aldea García–Barbasco.

Estos medios de transporte se usan principalmente durante la época lluviosa, cuando el Motagua aumenta su caudal y el cruce se vuelve más riesgoso para los pobladores.

En varias comunidades, aún se utilizan lanchas y canoas para trasladarse entre ellas. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Su puerto

El libro Bosquejo Histórico de Gualán (1997), de Bayron Roderico Leiva Archila, recopila importantes datos sobre la historia del municipio. Entre ellos destacan:

1767: Gualán servía como puerto de escala para la correspondencia proveniente de España. El trayecto era: España → Veracruz → Puerto Santo Tomás de Castilla → río Motagua → Gualán → Ciudad de Santiago de los Caballeros.

1867: El gobierno del mariscal Vicente Cerna autoriza la navegación por el Motagua hasta Gualán, ubicando el puerto en el actual barrio La Barca.

1895: Se firma el contrato para construir el tramo ferroviario Gualán–Zacapa, completando la línea férrea entre Guatemala y Puerto Barrios, Izabal.

1896: El 22 de noviembre llega por primera vez el tren a Gualán.

El ferrocarril se encargó de suplir el puerto, pues las personas preferían este medio de transporte. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Dato histórico

Corría el glorioso año de nuestra independencia,1821, cuando a Gualán le fue conferido el título de Villa por las cortes de España, según comunicado de fecha 29 de junio de dicho año, pues la región, por su creciente comercio y sus condiciones de vida, se colocaba entre las más importantes de Guatemala.