¡Atención! Rutas alternas tras el trágico accidente en la zona 13

El tránsito se ha visto afectado en la ruta que conecta de la zona 13 capitalina con Boca del Monte tras el accidente que dejado un fallecido y seis heridos.
EN CONTEXTO: Camión embiste varios vehículos y motocicletas en la zona 13 (video)
Un múltiple accidente de tránsito se registró este martes luego de que un camión arrolló a varios vehículos y que terminó empotrado en una vivienda, en la avenida Hincapié y 28 calle, en la zona 13 de la ciudad capital.
Debido a este percance vial, se reportó un conductor de un vehículo de dos ruedas fallecido y al menos seis personas que resultaron heridas y que fueron trasladadas a centros asistenciales.
De momento el paso vehicular ha quedado bloqueado parcialmente, lo que ha generado congestionamiento en el sector.
Rutas alternas
Las autoridades han dado a conocer que las rutas alternas que pueden utilizar los automovilistas son las siguientes:
- Avenida Petapa
- Carretera a El Salvador
- Aldea El Pueblito de Santa Catarina Pinula
- La vía alterna privada al sur
Se les recomienda conducir con precaución debido al tránsito lento en inmediaciones del área afectada, donde se está a la espera de retirar los obstáculos y en donde la Policía Municipal de Tránsito (PMT) coordina con las demás autoridades correspondientes.