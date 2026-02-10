Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Atención! Rutas alternas tras el trágico accidente en la zona 13

  • Por Geber Osorio
10 de febrero de 2026, 12:36
Ciudad de Guatemala
El camión quedó empotrado en una vivienda, pero antes arrolló a varios vehículos. (Foto: Bomberos Municipales)

El camión quedó empotrado en una vivienda, pero antes arrolló a varios vehículos. (Foto: Bomberos Municipales)

El tránsito se ha visto afectado en la ruta que conecta de la zona 13 capitalina con Boca del Monte tras el accidente que dejado un fallecido y seis heridos.

EN CONTEXTO: Camión embiste varios vehículos y motocicletas en la zona 13 (video)

Un múltiple accidente de tránsito se registró este martes luego de que un camión arrolló a varios vehículos y que terminó empotrado en una vivienda, en la avenida Hincapié y 28 calle, en la zona 13 de la ciudad capital.

Debido a este percance vial, se reportó un conductor de un vehículo de dos ruedas fallecido y al menos seis personas que resultaron heridas y que fueron trasladadas a centros asistenciales.

De momento el paso vehicular ha quedado bloqueado parcialmente, lo que ha generado congestionamiento en el sector.

Rutas alternas

Las autoridades han dado a conocer que las rutas alternas que pueden utilizar los automovilistas son las siguientes:

  • Avenida Petapa
  • Carretera a El Salvador
  • Aldea El Pueblito de Santa Catarina Pinula
  • La vía alterna privada al sur

Se les recomienda conducir con precaución debido al tránsito lento en inmediaciones del área afectada, donde se está a la espera de retirar los obstáculos y en donde la Policía Municipal de Tránsito (PMT) coordina con las demás autoridades correspondientes.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar