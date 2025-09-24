Rutas y horarios de TuBus, el transporte eléctrico en la capital

Rutas, horarios y zonas que recorre el servicio de transporte eléctrico TuBus en la Ciudad de Guatemala.
TuBus es un servicio que busca transformar el servicio del transporte en la ciudad, una iniciativa creada por la Municipalidad de Guatemala, con la cual se impulsa el desarrollo sostenible mediante la incorporación de unidades eléctricas y tecnología amigable con el ambiente.
En la actualidad, son ocho rutas las que funcionan en diferentes puntos de la ciudad, contribuyendo a la movilización segura y eficiente de los vecinos.
Si no conoces las rutas y sus horarios, aquí te contamos a detalle cómo funciona cada una de ellas.
Ruta 104
Inicia en el Barrio San Antonio, zona 6, y llega hasta el Cementerio La Villa, zona 14. Recorre las zonas 1, 5, 6, 10 y 14.
Sus horarios son: lunes a sábado de 5:30 a 19:00 horas; domingos y días festivos de 6:00 a 18:00 horas.
Ruta 801
Empieza en el parque Los Pinos, zona 7, y finaliza en La Terminal, 4a. avenida y 4a. calle, zona 9. Recorre las zonas 7, 8, 9, 11 y 12.
Sus horarios son: lunes a sábado de 5:30 a 19:00 horas; domingos y días festivos de 6:00 a 18:00 horas.
Ruta 5
Comienza en el parque Colón y llega al Puente de la Penitenciaría, zona 4. Recorre las zonas 1, 4 y 5.
Sus horarios son de lunes a sábado de 5:30 a 19:00 horas; domingos y días festivos de 6:00 a 18:00 horas.
Ruta 802
Inicia en el parque Los Pinos, zona 7, y finaliza en la 4a. avenida y 19 calle, zona 1. Recorre las zonas 1, 3 y 7.
Sus horarios de servicio son: de lunes a sábados de 5:30 a 19:00; domingos y días festivos de 6:00 a 18:00 horas.
Ruta 305
Arranca en el bulevar Vista Hermosa, zona 15, y finaliza en La Terminal, 5a. avenida y 2a. calle, zona 9. Recorre las zonas 4, 5, 10 y 15.
Funciona de lunes a sábado de 5:30 a 19:00 horas.
Ruta 402
Comienza en la Colonia Santa Fe, zona 13, y finaliza en la 9a. avenida, zona 12, sobre la Avenida Petapa. Recorre las zonas 13 y 12.
Funciona de lunes a sábado de 6:00 a 19:00; domingos y días festivos de 6:00 a 18:00 horas.
En pruebas
De momento, dos rutas se encuentran en fase de evaluación, previo a ser confirmadas.
- Ruta 404, de la zona 13 a la zona 9.
- Ruta 105, de la zona 2 a la zona 7.