Rutas y horarios de TuBus, el transporte eléctrico en la capital

-

Rutas, horarios y zonas que recorre el servicio de transporte eléctrico TuBus en la Ciudad de Guatemala.

LEE TAMBIÉN: Festival Guatecoral 2025 reúne coros nacionales e internacionales

TuBus es un servicio que busca transformar el servicio del transporte en la ciudad, una iniciativa creada por la Municipalidad de Guatemala, con la cual se impulsa el desarrollo sostenible mediante la incorporación de unidades eléctricas y tecnología amigable con el ambiente.

En la actualidad, son ocho rutas las que funcionan en diferentes puntos de la ciudad, contribuyendo a la movilización segura y eficiente de los vecinos.

Si no conoces las rutas y sus horarios, aquí te contamos a detalle cómo funciona cada una de ellas.

TuBus continúa prestando sus servicios a los vecinos. (Foto: cortesía Municipalidad de Guatemala)

Ruta 104

Inicia en el Barrio San Antonio, zona 6, y llega hasta el Cementerio La Villa, zona 14. Recorre las zonas 1, 5, 6, 10 y 14.

Sus horarios son: lunes a sábado de 5:30 a 19:00 horas; domingos y días festivos de 6:00 a 18:00 horas.

Ruta 801

Empieza en el parque Los Pinos, zona 7, y finaliza en La Terminal, 4a. avenida y 4a. calle, zona 9. Recorre las zonas 7, 8, 9, 11 y 12.

Sus horarios son: lunes a sábado de 5:30 a 19:00 horas; domingos y días festivos de 6:00 a 18:00 horas.

TuBus ha cambiado el sistema de servicio de los buses por uno más amigable. (Foto: archivo)

Ruta 5

Comienza en el parque Colón y llega al Puente de la Penitenciaría, zona 4. Recorre las zonas 1, 4 y 5.

Sus horarios son de lunes a sábado de 5:30 a 19:00 horas; domingos y días festivos de 6:00 a 18:00 horas.

Ruta 802

Inicia en el parque Los Pinos, zona 7, y finaliza en la 4a. avenida y 19 calle, zona 1. Recorre las zonas 1, 3 y 7.

Sus horarios de servicio son: de lunes a sábados de 5:30 a 19:00; domingos y días festivos de 6:00 a 18:00 horas.

Este servicio cubre varias rutas en la ciudad capital. (Foto: archivo)

Ruta 305

Arranca en el bulevar Vista Hermosa, zona 15, y finaliza en La Terminal, 5a. avenida y 2a. calle, zona 9. Recorre las zonas 4, 5, 10 y 15.

Funciona de lunes a sábado de 5:30 a 19:00 horas.

Ruta 402

Comienza en la Colonia Santa Fe, zona 13, y finaliza en la 9a. avenida, zona 12, sobre la Avenida Petapa. Recorre las zonas 13 y 12.

Funciona de lunes a sábado de 6:00 a 19:00; domingos y días festivos de 6:00 a 18:00 horas.

Las unidades empiezan a funcionar desde la madrugada. (Foto: cortesía Municipalidad de Guatemala)

En pruebas

De momento, dos rutas se encuentran en fase de evaluación, previo a ser confirmadas.