Sacerdote habría muerto en manos del crimen organizado

Según registros, al menos una docena de sacerdotes han sido asesinados en México desde 2018 en hechos relacionados al crimen organizado. El sacerdote mexicano Bertoldo Pantaleón Estrada fue asesinado en el sur del país, en una región del estado de Guerrero, México donde operan grupos del crimen organizado, según informaron las autoridades. Pantaleón Estrada, de 58 años, había sido reportado como desaparecido el lunes por la mañana. Horas más tarde, la fiscalía estatal confirmó el hallazgo de su cuerpo e informó que se abrió una investigación por homicidio calificado. El cadáver fue encontrado en el municipio de Eduardo Neri. (Foto:Abel Miranda / El Sol de Acapulco) De acuerdo con reportes policiales citados por medios locales, el religioso presentaba múltiples heridas de bala. El sacerdote ejercía de forma provisional como párroco en una comunidad de la zona montañosa de Guerrero y fue visto por última vez en el municipio de Cocula, cercano al distrito de Eduardo Neri, donde finalmente se localizó su cuerpo. Bertoldo Pantaleón Estrada, sacerdote de la comunidad de San Cristóbal, en Mezcala, Guerrero. (Foto: Infobae) La Diócesis de Chilpancingo-Chilapa confirmó su muerte y comunicó que los restos del sacerdote serán velados en una iglesia de la región. Según registros de medios nacionales, al menos una docena de sacerdotes han sido asesinados en México desde 2018 en hechos relacionados con la violencia del crimen organizado.