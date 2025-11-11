Caso Floridalma Roque: juzgado plantea "conflicto de competencia"

-

El caso en contra del médico Kevin Malouf fue enviado a Cámara Penal, para que evalúe si el Juzgado Segundo de Paz Penal es competente o no para conocer la acusación.

EN CONTEXTO: Caso de Kevin Malouf pasa a Juzgado de Paz por considerar que fue delito menor

La familia de Floridalma Roque continúa buscando justicia, pero el proceso en contra de los presuntos responsables, Kevin Malouf, Lydia Moreira y Susana Rojas continúa sin mayores avances.

Luego que el juez Cuarto, Pedro Laynez, los enviara a juicio por homicidio culposo y decidiera inhibirse de conocer el caso, el expediente llegó al juzgado quinto, pero este dijo que no tenía competencia para conocer delitos menores y trasladó el expediente a un juzgado de Paz Penal.

En este juzgado Segundo de Paz Penal, Malouf pretendía aceptar cargos nuevamente, pero la jueza Raquel Miranda, decidió plantear un conflicto de competencia ante la Cámara Penal.

NOTICIA RELACIONADA: La resolución que trasladó el caso de Malouf a un Juzgado de Paz

Con este planteamiento, se detiene el proceso y se busca esclarecer qué tipo de juzgado debe conocer la acusación.

"La Juzgadora considera que no es competente para conocer las presentes actuaciones por las incidencias anteriormente indicadas bajo nulidad de acto de lo que se pudiera conocer y considera previamente a realizar cualquier acto procedimental siendo lo pertinente a efecto de plantear el conflicto de competencia, por lo que se deberá remitir las actuaciones a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia para que resuelva lo procedente, sin perjuicio de las diligencias que deban ser practicadas con carácter o calidad de urgentes", se lee en el expediente remitido.

Jueza plantea conflicto de competencia en caso contra Kevin Malouf.

La muerte de Floridalma Roque

Floridalma Roque era paciente de Malouf y según las investigaciones del MP, la mujer murió durante una cirugía estética. El médico, de inmediato, aplicó un protocolo interno en su clínica para desaparecer el cuerpo Roque.

Malouf, incluso, simuló la salida de su paciente junto a su personal. La enfermera Susana Rojas abordó un taxi por aplicación fingiendo ser la paciente. Sin embargo, se trató de un montaje para burlar las cámaras de seguridad, pero quedó en descubierto.

Luego, el médico descuartizó el cuerpo de Roque y lo ocultó en una finca, propiedad de uno de sus amigos.

Tras varios meses de negarlo, finalmente el médico aceptó la culpa y señaló a los fiscales en dónde ocultó el cuerpo. El cuerpo fue localizado. Sin embargo, Malouf aceptó la culpa, pero manifestó que no mató a la mujer.

El caso se ha visto en medio de polémicas por recusaciones y señalamientos en contra del juez Laynez, principalmente por audios filtrados de Malouf en donde pedía a sus abogados anteriores "que ofrecieran aquí y allá", haciendo suponer pago de sobornos en el sistema de justicia.

LEE AQUÍ: Juez Pedro Laynez se excusa de seguir conociendo caso contra Kevin Malouf

El juez Laynez, envió a Malouf a juicio por homicidio culposo, este pidió aceptar cargos y fue condenado. Pero, la CC ordenó al juez repetir la audiencia y emitir una nueva resolución.

Laynez así lo hizo, pero sin cambiar el delito, dejándolo en homicidio culposo, luego decidió excusarse y ya no conocer el caso, fue cuando el expediente llegó al juzgado Quinto.