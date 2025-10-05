Salió a una reunión y ya nunca regresó a casa

-

Su cuerpo fue hallado a la orilla de un río.

Vecinos del municipio de La Unión, Zacapa, reportaron el trágico hallazgo de un hombre identificado como Humberto Este Archila, de 61 años, quien habría sido asesinado con arma blanca en el río de aldea Cari, durante las horas de la noche del pasado sábado.

El Ministerio Público (MP) realizó el procedimiento adecuado y el cuerpo fue trasladado hacia la morgue del INACIF de Zacapa, donde se realizarán las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho.

Salió a una reunión

Según declaraciones de su pareja, Archila salió de su domicilio a las 9:00 horas, con dirección al salón comunal de aldea Cari, donde se realizaría una reunión de expatrulleros a las 15:00 horas.

Sin embargo, relató que en la madrugada del domingo, aproximadamente a las 4:00 horas, fue informada de que su pareja había sido encontrada sin vida a la orilla del río. Indicó además que desconoce los motivos del crimen, pues él no tenía problemas con nadie.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas y responsables de este hecho violento que ha conmocionado a la población unionense.