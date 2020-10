Salubristas denuncian represalias por evidenciar precariedades

Trabajadores del Sistema de Salud de Guatemala que han participado en protestas públicas denunciado precariedades han recibido como respuesta represalias: algunos han sido destituidos y a otros los ponen a realizar labores que no les corresponden.

Han sido calificado de héroes y pese a que el Congreso autorizó un bono extraordinario para ellos, las condiciones en las que han desempeñado su labor es precaria y cuando la han denunciado la respuesta que reciben de las autoridades son represalias.

Así lo reveló Al Jazeera en un reportaje que realizó en Guatemala, en el que muestran cómo los trabajadores de primera línea han tenido que lidiar con malas condiciones laborales, salarios sin pagar y represalias cuando se atreven a hablar.

Patty Chávez era una enfermera del hospital regional de Quiché. Realizando su labor, dio positivo para el Covid-19, contagió a sus dos hijos de 12 y 17 años. Los tres lograron recuperarse. Sin embargo, al regresar a su centro de labores participó en una protesta por las precariedades donde laboran y fue despedida. Todo ello pasó en 15 días.

Según le dijeron, en el departamento de recursos humanos del hospital, la enfermera fue despedida porque no pagó una fianza de cumplimiento en el lapso en el que se recuperaba del Covid-19. Le mandaron el requerimiento por correo electrónico y le pidieron que lo entregara en persona. Logró que terceros lo llevaran, pero al recuperarse participó en una protesta. Dos días después le dijeron que estaba despedida.

"Mis colegas están todos asustados", narró la enfermera, quien asegura que muchos ponen como ejemplo su caso para evitar realizar protestas. Chávez, trabajó en el hospital durante cuatro años, estaba por contrato, así que no recibió prestaciones.

Mayra Escobar, enfermera del hospital temporal del Parque de la Industria participó en la protesta del 22 de octubre. (Foto: Wilder López/Soy502)

Subversivos y de izquierda

Chávez no ha sido la única. Según Daniel Reyes, jefe de la Unidad de Derechos de los Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, han logrado documentar las condiciones en las que trabajan los médicos, enfermeras y el equipo de apoyo. Las quejas han sido variadas, pero tienen miedo.

Reyes comentó que los trabajadores que alzan la voz han recibido represalias o son tildados de subversivos, socialistas y comunistas. Por ejemplo, trabajadores del Hospital Roosevelt que han manifestado, como castigo, les han asignado tareas que no les corresponden.

"Tienen que barrer la entrada del Hospital, transportar cadáveres u otras actividades para las que no están capacitados", es lamentable, dijo. Además, no tienen equipo adecuado, y aunque se han ganado varias acciones legales, aún no es suficiente.

Julia Barrera, portavoz del Ministerio de Salud, aseguró a Al Jazeera que la cartera salubrista ha cumplido con las protecciones necesarias para los trabajadores y que las renovaciones de contratos requieren de un proceso administrativo que lleva tiempo. Soy502 consultó respecto de las denuncias que se hacen en el reportaje, pero indicó que la posición de la institución ya había sido otorgada.