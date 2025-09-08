Por problemas de salud, aplazan audiencia de Roxana Baldetti

-

Debido a la inasistencia de Roxana Baldetti se suspende audiencia. La exvicepresidenta afirma que padece problemas de salud.

La audiencia de etapa intermedia en el caso Cooptación del Estado contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti, programada para este lunes 8 de septiembre, fue suspendida debido a que la acusada alegó problemas de salud.

Mediante un memorial enviado al Juzgado de Mayor Riesgo B, Baldetti informó que durante la semana pasada y el fin de semana presentó un deterioro en su estado clínico relacionado con dolores agudos en la columna lumbar, lo que le impidió asistir a la audiencia.

Roxana Baldetti, exvicepresidenta de Guatemala (2012-2015), enfrenta múltiples procesos judiciales relacionados con actos de corrupción. (Foto: Archivo/Soy502)

Ante esta situación, el juez Eduardo Orozco dio lectura a la nota y decidió aplazar la diligencia para

El juez también ordenó al Inacif practicar una evaluación médica para verificar el verdadero estado de salud de la exvicepresidenta.

La audiencia estaba destinada a definir la situación legal de Baldetti en este proceso por el caso Cooptación del Estado, en el cual es señalada por presuntos actos de corrupción durante su gestión.

Roxana Baldetti no se presenta a audiencia y se suspende diligencia. (Foto: Archivo/Soy502)

Esta investigación apunta a la existencia de una estructura criminal que se encargó de controlar y manipular diversas instituciones estatales, desde nombramientos en cargos públicos hasta la adjudicación de contratos y la influencia en decisiones administrativas, con el fin de beneficiarse ilegalmente.

¿NO ES DELINCUENTE?⎮ Roxana Baldetti: "No me toqués, me siento criminal". La exvicepresidenta reclama a guardia que no la trate como reclusa condenada.



Mira aquí el video: https://t.co/UpACN4l3Hc pic.twitter.com/mrZpNpLdFD — Soy 502 (@soy_502) November 7, 2024

Entre los principales señalados está Baldetti, acusada de liderar esta red que cooptó varios entes estatales para fortalecer su poder y obtener beneficios ilícitos.

Baldetti informó que durante el fin de semana presentó un deterioro en su estado clínico relacionado con dolores agudos en la columna lumbar. (Foto: Archivo/Soy502)

Procesos pendientes

Roxana Baldetti, exvicepresidenta de Guatemala (2012-2015), enfrenta múltiples procesos judiciales relacionados con actos de corrupción durante su gestión. Entre estos, destaca el caso Cooptación del Estado, en el cual, se le señala de liderar una estructura criminal que influía en nombramientos y decisiones dentro del gobierno.

En 2015 renunció a su cargo tras estallar un escándalo de corrupción conocido como el Caso La Línea, una red de defraudación aduanera que involucraba a altos funcionarios. Desde entonces, Baldetti ha estado en prisión preventiva.