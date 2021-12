¿Salud llama para pedir datos y agendar cita para dosis de refuerzo? R// FALSO

El Ministerio de Salud alertó que es falso que empleados salubristas estén llamando para establecer citas para vacunación.

Guatemaltecos están denunciado haber recibido llamadas telefónicas para agendar citas y acudir a los centros de vacunación para recibir la dosis de refuerzo contra el Covid-19.

En WhatsApp circulan mensajes donde se hace una denuncia pública. La persona que hace la llamada se hace pasar por empleado salubrista y después de indicarle sus datos personales le solicita un número de código.

"Me pide que les dé un código que me mandaron por SMS (para hackearme el WhatsApp) y cuando les digo que no se los doy a dar me cortan", se lee en el chat. Las personas consideran que podría tratarse de una forma de estafa.

Ningún empleado realiza llamadas

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social confirmó que ningún empleado de esa institución está realizando llamadas para solicitar datos y vacunarse.

La aplicación de la dosis de refuerzo comenzó en la capital para empleados de Salud que trabajan en primera línea, adultos mayores de 60 años y personas a partir de 18 años con alguna enfermedad crónica.

Deben haber cumplido seis meses después de haberse aplicado la segunda dosis y no deben registrarse en la página web del Ministerio de Salud.

Los interesados que cumplan con los requisitos deben presentar la constancia de vacunación y el Documento Único de Identificación (DPI).