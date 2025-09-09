Vea los goles: Surinam sorprende con victoria en su visita a El Salvador

-

Los salvadoreños no pudieron sumar puntos frente a su afición.

El Salvador perdió en su propio estadio Cuscatlán, tras caer 1-2 ante Surinam, los otros dos rivales del grupo A de Guatemala, que complementa Panamá.

Radinio Balker puso a ganar 0-1 a Surinam al minuto 12, en pase de Kenneth Paal.

12´ I ¡GOL DE SURINAM! ⚽ pic.twitter.com/ZHG5Y96bVN — Canal 4. (@Canal4TCS) September 9, 2025

Un autogol de Anfernee Dijksteel le otorgó el 1-1 a los salvadoreños en el 73.

¡ Así fue el gol del empate de la selección nacional !



Con este gol empató #LaSelecta ante Surinam, en un estadio lleno.



Video: Cortesía. pic.twitter.com/p9cAeYYZ6z — Soyapango Noticias (@soyanoticias) September 9, 2025

Los locales lamentaron el 1-2 en contra, mediante Dhoraso Klas al 81.

´80 I GOL DE SURINAM ⚽️

El Salvador 1 - 2 Surinam pic.twitter.com/l3BNjUi68I — Canal 4. (@Canal4TCS) September 9, 2025

Los cheros, que venían de vencer 0-1 en calidad de visitantes a los chapines, se quedaron en segundo lugar con 3 puntos en la tabla, mientras que el rival de turno queda momentáneamente líder con 4, porque en la jornada 1 había igualado con los canaleros.

Por su parte, Panamá y Guatemala empataron 1-1 en el estadio Rommel Fernández, quedando tercero con 2 puntos y cuarto lugar con 1, respectivamente.

Para la fecha FIFA del 10 de octubre, Surinam recibe a Guatemala y la Selecta tendrá la visita de los panameños. El 14 de ese mismo mes, los cheros enfrentan a los chapines, y los del canal al equipo sudamericano (geográficamente).

Con información de Melvin Pineda / colaborador.