El Salvador sostiene su primer entrenamiento en Guatemala

La Selección de El Salvador sostuvo este martes por la mañana su primer entrenamiento oficial en territorio guatemalteco, en unas canchas de la zona 16, justo a unos pasos de donde se hospeda.
Todo suma. Los cheros buscaron instalaciones cercanas a su hotel para practicar y con césped artificial, debido a que el duelo contra la Azul y Blanco se disputará en el Cementos Progreso, con gramilla sintética.
La principal novedad en el armado salvadoreño fue la ausencia del atacante Nathan Ordaz, uno de los cinco legionarios convocados para el arranque de las eliminatorias mundialistas.
El jugador de Los Angeles FC tuvo participación con su equipo el pasado domingo frente a San Diego y durante su desplazamiento hacia Guatemala su vuelo sufrió retrasos.
Los otros embajadores del balompié salvadoreño, Tomás Romero, el atacante Bryan Gil y el volante ofensivo Joshua Pérez estuvieron en la sesión de trabajo.
Será hasta hoy cuando el técnico colombiano Hernán Darío Gómez realice su primer trabajo en cancha con plantilla completa, en la búsqueda de comenzar con pie derecho esta última fase.