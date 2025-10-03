El Salvador toma medida contra lenguaje inclusivo en escuelas

-

La medida se implementó en los centros educativos públicos de todo el territorio salvadoreño.

El Ministerio de Educación de El Salvador anunció la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en todos los centros educativos públicos del país. La medida incluye materiales escolares, circulares oficiales y comunicaciones institucionales.

El documento firmado por la ministra de Educación, Karla Trigueros, establece que expresiones como "amigue, compañere, niñe, todos y todas, alumn@, jóvenxs, nosotrxs" no serán admitidas con la finalidad de mantener una comunicación clara y uniforme dentro del sistema educativo.

Hoy giré la instrucción para prohibir el llamado «lenguaje inclusivo» en todos los centros educativos públicos y dependencias de nuestra institución. Con esta medida, de estricto cumplimiento a nivel nacional, garantizamos el buen uso de nuestro idioma en todo material y… pic.twitter.com/TgZw6Yo9xL — Karla Trigueros (@KarlaETrigueros) October 3, 2025

La ministra Trigueros argumentó que la norma busca garantizar el uso correcto del idioma en los materiales educativos y proteger a la niñez y adolescencia de influencias ideológicas. Además, detalló que la disposición se aplicará en todo el territorio nacional y abarcará libros, contenidos, documentos administrativos y correspondencia oficial.

Por su parte el presidente Nayib Bukele informó sobre la decisión a través de su perfil en la red social X. En mensajes publicados en español e inglés, indicó que a partir del jueves 2 de octubre quedó prohibido el uso de este tipo de expresiones en las escuelas públicas del país.

Desde hoy queda prohibido el mal llamado “lenguaje inclusivo” en todos los centros educativos públicos de nuestro país. https://t.co/4JXb9ez3yC — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 3, 2025

La decisión forma parte de una política que Bukele ha impulsado desde hace más de un año contra el uso del lenguaje inclusivo en las aulas. En febrero de 2024, ya había solicitado al entonces ministro de Educación, José Mauricio Pineda, retirar expresiones asociadas a estas prácticas.

Nueva ministra

En agosto pasado, Bukele nombró a Trigueros como ministra de Educación con el encargo de implementar una transformación en el sistema educativo. Desde su llegada, se han reforzado medidas disciplinarias como el uso obligatorio de uniforme, control del corte de cabello, higiene y presentación personal, así como la formación y el canto del himno nacional al inicio de la jornada.

| Autoridades de escuelas e institutos públicos en El Salvador verifican el cumplimiento de las nuevas normativas dictadas por el Ministerio de Educación: los estudiantes tienen que llegar con cortes de cabello adecuados, uniforme limpio y saludar. pic.twitter.com/9I7xpMjqeK — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 20, 2025

Directores de centros escolares recibieron la instrucción de revisar diariamente la apariencia de los estudiantes. En algunos casos, se ha impedido el ingreso de alumnos hasta que cumplan con las disposiciones de disciplina y presentación.

*Con información de AFP