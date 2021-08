Sammy Pérez tenía planeada una romántica sorpresa para su novia, pero no fue lo único que dejó inconcluso luego de fallecer por Covid-19.

Luego de que falleciera Sammy Pérez falleció al perder la batalla contra el Covid-19, varios sucesos controversiales han ocurrido.

Y es que desde la tragedia, Zuleika Garza, quien fue novia del comediante ha acaparado la mirada de los reflectores. Recientemente se dio a conocer que iba a recibir una romántica sorpresa por parte de Sammy.

Fue a través de una entrevista dada por Erick de Paz, amigo y representante del comediante, quien reveló algunos secretos de su entonces representado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sammy Perez (@sammyperez_xhderbez)

Erick reveló que Sammy estaba muy enamorado de Zuleika y que quería compartir los últimos días de su vida con ella, por eso quería casarse.

"Mira, la verdad es que Sammy era una persona que sí se enamoró mucho, te soy sincero, se enamoró. Hablamos mucho con él, él estaba consciente de dar ese paso con ella a la larga lo que está pasando es un tema que no me gustaría tocar, no me corresponde. Conforme pasen los días se irá esclareciendo", narró.

Asimismo, contó que Sammy tenía preparada una sorpresa para poder pedirle a su novia que se casara con él.

Contactó al grupo "Elefante" para que fuesen los encargados de amenizar y musicalizar la propuesta de matrimonio.

Tras su muerte no fue lo único que el comediante dejó inconcluso, ya que también quería tener su propia casa, hasta proyectos laborales.

"Quedaron proyectos, uno era poder tener su casa, estábamos trabajando para poderlo lograr, tenía la ilusión de casarse, hubo proyectos que quedaron a la deriva, te puedo decir que en este mes estábamos platicando con la banda Elefante para hacer la pedida de mano a su ex pareja", agregó.

Según el representante ha tenido comunicación con los sobrinos y familiares para ver la forma de que estos terminen de realizarse, uno de ellos sería un último programa grabado por Sammy.

"Definitivamente hemos hablado con los sobrinos y la familia para ver qué va a pasar con ese contenido, la familia está de acuerdo porque es el último programa que Sammy grabó, sería su recuerdo. Próximamente estaremos dando información sobre cuándo va a salir", puntualizó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sammy Perez (@sammyperez_xhderbez)

Sammy Pérez tenía planeado casarse este año en Guatemala, por lo que estaba en la búsqueda de patrocinadores o padrinos para llevar a cabo una gran fiesta en el país.