San Salvador, una ciudad colorida que respira mucho fútbol

-

El día amaneció nublado este lunes en San Salvador y previendo que podría llover, decidimos levantarnos temprano para ir da dar un recorrido exprés por la capital de este vecino país.

OTRAS NOTICIAS: Familia guatemalteca viaja a El Salvador sin entradas para ver a la Sele

Gente un poco seria, pero muy amable en la metrópoli, con diversidad de gastronomía y en donde durante el trayecto, al menos en infraestructura deportiva, uno se puede dar cuenta de que los cheros están invirtiendo.

Comenzamos la travesía en el mirador Planes de Renderos, a unos 12 kilómetros del centro, donde se puede apreciar cómo la vista a la ciudad se combina con el verde de las montañas.

Una de las obras más emblemáticas construidas bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele, es la Biblioteca Nacional de El Salvador. (Foto: Juan Mijangos)

Luego, optamos por visitar el estadio Jorge el ''Mágico'' González, pero el acceso estaba restringido, por lo que tras un par de fotos al mural y estatua del emblemático jugador, nos fuimos al Parque Cuscatlán.

Este lugar recreativo ofrece senderos, aire puro y mucha tranquilidad, ideal para la recreación familiar o hasta para ejercitarse; está rodeado de árboles, en los que se pueden avistar ardillas, y lo atraviesa un puente peatonal.

Pupusas de arroz, con relleno de queso y chicharrón, servidas en el restaurante Franco´s, ubicado en el Centro Histórico y que fue apadrinado por el presidente Nayib Bukele. (Foto: Juan Mijangos)

Algunos puntos de interés están relativamente cercanos y todo conspiró para que no encontráramos tráfico, así que también fuimos al mercado San Miguelito, al menos para observar la fachada, porque todavía no está abierto al público; visitamos el mercado Hula Hula, parecido a la Plaza el Amate en nuestro país, solo que de cinco niveles, y culminamos recorriendo el Centro Histórico, en la que destaca su imponente y moderna biblioteca.