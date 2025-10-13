Familia guatemalteca viaja a El Salvador sin entradas para ver a la Sele

-

Sentados, frente a la Biblioteca Nacional de El Salvador, Soy502 se encontró a la familia Castellanos, quienes hicieron el viaje no solo para apoyar a Guatemala. Los identificamos porque algunos integrantes vestían güipil.

Lo curioso es que hasta ayer no tenían boletos para ingresar al Cuscatlán, pero aguardaban la ilusión de conseguir. "Vamos a ver si logramos obtener en las afueras del estadio", dijeron, pero mientras iban a aprovechar para recorrer ciudad.

"Es una ciudad muy bonita. Hay bastante seguridad. Vamos a ver si nos vamos a la playa", expresó una de las mujeres aficionadas.

¿Qué harán si no encuentran boletos?, a los compatriotas no les importa, lo vital es estar de cerca. "Trataremos de sí conseguir, y si no pensaremos en busca otra alternativa; un restaurante o un buen lugar para apoyar. Lo ideal es estar presentes, apoyando", dijeron.

Hay que recordar, que la Federación de Futbol de El Salvador solo puso a disposición 300 boletos para afición chapina y la Federación de Guatemala se encargó de la distribución.

En el grupo hay primos y esposos. Son oriundos de Amatitlán y Santa María de Jesús y confían en que la Selección triunfe para mantener el sueño mundialista. "Vamos a ganar 2-1. Hay esperanza de clasificar al Mundial", sentenció la familia.