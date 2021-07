Sandoval no planea salir del país y se dedicará a la docencia

Tras 18 años de carrera en el MP, el exfiscal Sandoval aún no tiene claro qué hará en el futuro.

El exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, aseguró que no pretende salir del país por ahora y que se dedicará a la docencia.

Sandoval fue destituido la tarde de este viernes 23 de julio por la jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, hecho por el que ha recibido una cantidad de críticas de diferentes sectores nacionales e internacionales.

En una conferencia de prensa ofrecida en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el exjefe de FECI aseguró que por el momento no sabe qué hará, pues tenía 18 años de carrera en el MP.

"¿Qué va a ser de mi vida? Me encuentro en una posición en la que no me encontraba hace más de 16 años, entonces ahora a pensar en qué voy a trabajar. Dedicarme a la docencia universitaria y a seguir impugnando, porque tengo un derecho que tengo, porque se han vulnerado mis derechos laborales", manifestó.

Además dijo que se dedicaría a su vida personal, a sus alumnos que "de momento me brindan trabajo, pero que a lo mejor pueden presionar para que ya no me den" y dijo que por ahora no tiene intenciones de salir del país, pero "voy a tener suficiente tiempo para pensarlo".

Sin embargo, reconoció que teme por su seguridad personal, la de su familia y la de sus excompañeros de la FECI, pues con su salida queda expuesto ante todas las amenazas en su contra por los casos de alto impacto que ha perseguido.