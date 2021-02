La excandidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, recordó este martes 2 de febrero que Mynor Moto benefició al diputado Orlando Blanco.

El señalamiento de Torres sucede un día después de que el juzgado de Mayor Riesgo "D" girara orden de arresto contra Moto por la supuesta comisión de un delito en el caso "Comisiones Paralelas 2020".

"Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Juez Mynor Moto fue el que benefició a Orlando Blanco en tema de Financiamiento Electoral", señaló Torres a través de su cuenta de Twitter.

"Están desesperados estos diputados traidores y transeros porque bien saben que han cometido ilegalidades con el dinero del partido y de la bancada", agregó Torres.

En el caso que Sandra Torres recuerda, el diputado Orlando Blanco era señalado de supuestas anomalías en el financiamiento electoral de 2015, cuando era secretario general de la UNE. Sin embargo, el 3 de enero de 2019 Moto dictó falta de mérito a favor de Blanco.

Ahora, Blanco integra la facción de la UNE que se opuso a la juramentación de Moto como magistrado de la Corte de Constitucionalidad debido a que estaban pendientes de resolver varias impugnaciones, amparos y dos antejuicios en contra del exjuez. Actualmente Moto se encuentra prófugo de la justicia.

Diputado responde

Blanco respondió que Torres debería dedicarse a resolver sus problemas legales, porque varios de los señalamientos que le hicieron a él es por cosas que hizo la entonces candidata presidencial.

"Lo que debe hacer es resolver sus asuntos, como a mí me tocó resolverlo en su momento. Muchos de los señalamientos que se me dieron eran responsabilidad de ella, no míos", puntualizó Blanco.

Disputa por la UNE

La facción que integra Blanco es contraria al grupo que lidera Torres dentro de la UNE y ambos bandos buscan tomar el control de la agrupación política.

De momento, los "antiSandra" fueron favorecidos. La Corte de Constitucionalidad revocó el amparo que mantenía suspendida la convocatoria para realizar asambleas municipales, departamentales y la asamblea general de la UNE. Mientras, Torres tiene prohibición judicial para participar en política.