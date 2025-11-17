Santiago Palomo deja de ser vocero de Arévalo y se convierte en embajador

-

El presidente Bernardo Arévalo confirmó que Santiago Palomo deja la Secretaría de Comunicación Social para asumir como Embajador de Guatemala ante el Vaticano. La principal misión diplomática de Palomo será coordinar la futura visita del Papa León XIV.

Al cierre de la Ronda de este lunes 17 de noviembre, el presidente Bernardo Arévalo confirmó que Santiago Palomo dejará la Secretaría de Comunicación Social para convertirse en embajador de Guatemala ante el Vaticano, donde tendrá entre sus principales tareas coordinar la futura visita del papa León XIV al país.

El mandatario destacó el liderazgo y la defensa de la libertad de expresión que, a su criterio, Palomo demostró durante su gestión, recordando incluso que había sido trasladado desde la Comisión Nacional Anticorrupción para asumir ese cargo.

Ahora, añadió, tendrá la misión diplomática de fortalecer la relación entre Guatemala y la Santa Sede, además de preparar la eventual visita papal, cuya invitación fue entregada recientemente.

En ese mismo anuncio, Arévalo presentó a Karina García Ruano como la persona que sustituirá a Palomo desde este mismo lunes.

Señaló que García Ruano cuenta con más de dos décadas de experiencia en comunicación, asuntos públicos y producción periodística, y resaltó su formación académica en medios, gestión pública y comunicación institucional.

Según el presidente, su llegada busca garantizar una relación más directa y fluida con la prensa, motivo por el cual invitó a los periodistas a una reunión en el Palacio Nacional para conocerla y discutir la dinámica de trabajo de la Secretaría, el día martes 18 de noviembre al medio día.

Por su parte, Santiago Palomo aprovechó su intervención para agradecer la confianza del presidente y describir su paso por la Secretaría como un desafío que asumió con el objetivo de mejorar la comunicación pública del gobierno.

Recordó que, al tomar el cargo, enfrentó entornos de desinformación y hostigamiento digital, pero también la convicción de que el país necesitaba una comunicación más transparente y cercana. Subrayó que, durante su gestión, se promovieron espacios más abiertos para atender a la prensa.

Concluyó señalando que ahora asume su nueva misión diplomática con el mismo compromiso con el que ejerció la vocería gubernamental.