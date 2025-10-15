Versión Impresa
VIDEO: Así fue el golazo de Óscar Santis que devuelve la esperanza a Guatemala

  • Por Pablo Arrivillaga
14 de octubre de 2025, 21:26
Rumbo al Mundial 2026
Santis abrió el marcador momentos después de arrancado el complemento en El Salvador. (Foto: FFG)

Óscar Santis abrió el marcador con un auténtico golazo en el partido contra El Salvador tras el arranque del segundo tiempo en el estadio Cuscatlán. 

Guatemala abrió el marcador contra El Salvador para devolver las esperanzas mundialistas a la afición chapina con un golazo marcado desde la frontal del área en la que nada pudo hacer el arquero Mario González instantes después de arrancado el segundo tiempo. 

La anotación de Santis llegó casi al mismo momento en que cayó el gol panameño ante Surinam que marcó el empate que da esperanzas a Guatemala de avanzar con un lugar boleto a la próxima Copa del Mundo. 

